Чи будуть додаткові вихідні в квітні в Україні? Скільки днів будемо відпочивати перед величезними травневими «канікулами»?

Квітень 2021 року не порадує нас офіційними святами. А це означає, що додаткових вихідних для жителів України не передбачається. Другий місяць весни складається з 22 робочих і стандартних 8 вихідних – суботи та неділі.

Вихідні дні квітня 2021:

3 і 4 – субота і неділя,

10 і 11 – субота і неділя,

17 і 18 – субота і неділя,

24-25 – субота і неділя.

Навіть якщо великих свят в цьому місяці нема, завжди можна знайти привід привітати близьких, наприклад, з їх професійним днем.

1 квітня – День сміху,

4 квітня – День веб-майстра, День геолога,

7 квітня – Всесвітній день здоров’я,

12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики, День скаута в Україні,

21 квітня – Міжнародний день секретаря,

23 квітня – Всеукраїнський день психолога,

25 квітня – Міжнародний День ДНК, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя),

26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності, День чорнобильської трагедії,

29 квітня – Міжнародний день танцю,

30 квітня – Міжнародний день джазу.

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