Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня для знаку Овен говорить: те, що ти шукаєш, теж шукає тебе. Наберися терпіння. Роби свою справу, віддавайся роботі по повній, і результат не змусить себе довго чекати. Цей тиждень повністю присвяти кар’єрі.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня для знаку Телець попереджає: менше говори, більше роби. Це стосується і особистого життя, і професійного. Проявляй ініціативу на роботі, показуй другій половинці, як сильно ти її потребуєш. Тільки вчинки цього тижня принесуть тобі щастя.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня для знаку Близнюки говорить: наша найбільша сила – доброта та ніжність нашого серця. У тебе достатньо цієї сили, користуйся нею! Якщо бачиш, що хтось потребує тебе, не проходь повз. Простягни руку допомоги, й тобі відплатять тим же!

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня для знаку Рак попереджає: гарний час, щоб завершити старі справи. Цього тижня у тебе буде багато вільного часу, враховуючи, що зараз вся Україна знаходиться на карантині. Склади список завдань, які ти вже місяцями відкладаєш на потім. І у тебе відкриється нове дихання!

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня для знаку Лев говорить: кожну мить життя – ще одна можливість. Не забувай про це! Навіть якщо здається, що навколо все йде шкереберть, не переймайся. Значить, цей досвід тобі зараз необхідний.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня для знаку Діва попереджає: будь уважна до підказок долі. І ти досягнеш успіху в усіх сферах життя! Зірки будуть прихильні до тебе цього тижня. Вони вкажуть правильний напрямок і допоможуть вирішити всі проблеми. Звертай увагу на дрібниці, в них криються підказки!

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня для знаку Терези говорить: чітка мета – перший крок до будь-якого досягнення. Досить скиглити: «Хочу стати щасливою!» Розберися в собі. Зрозумій, що для тебе щастя і чітко сформулюй свою життєву мету. Ти здивуєшся, наскільки легше тобі буде підкорять нові вершини!

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня для знаку Скорпіон попереджає: якщо ти плачеш не від щастя, то перестань. Заплаканими очима куди складніше побачити прекрасне, а воно, повір, оточуватиме тебе весь тиждень. Зірки готують неймовірний сюрприз. Схоже, на любовному фронті очікуються зміни!

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня для знаку Стрілець говорить: прагни до мети, але не забувай жити сьогодні. Повторюй ці слова, як мантру! Часом ти занадто зосереджується на досягненні мети, забуваючи, що життя – воно тут і зараз. Якщо не зміниш це, можеш втратити все та всіх.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня для знаку Козеріг попереджає: скоро на тебе проллється дощ успіху. На любовному фронті відбудуться приємні зміни, й кохання заповнить всю твою душу! Та й в професійній сфері очікується зліт. Підвищення зарплатні та нові перспективні проекти… І це тільки початок!

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня для знаку Водолій говорить: весь тиждень тебе переслідуватиме удача! Кожен новий проект, кожна ідея і задумка закінчуватимуться запаморочливим успіхом. Лови фортуну за хвіст! Не лінуйся, не відкладай роботу на потім. Хто знає, чи будеш ти таким же щасливчиком наступного тижня.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня для знаку Риби попереджає: перестань нервувати через дрібниці, не дай негативним емоціям заволодіти тобою, підживлюйся тільки позитивними думками. Пам’ятай: найкращі речі в житті є безкоштовними – обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім’я!

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