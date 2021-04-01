На носі світле свято Великодня. А це означає, що всі господині будуть займатися на кухні двома справами: фарбувати і розмальовувати яйця та випікати паски. Та щоб приготувати печена паску, потрібно багато часу, а саме його у сучасної дівчини найчастіше не вистачає! Але є й інший спосіб. Ми спеціально для тебе знайшли рецепт сирної пасхи з цукатами та родзинками, яка готується значно простіше і швидше, і при цьому вона неймовірно смачна і ніжна!

Сирна пасха з цукатами та родзинками: інгредієнти

500 г сиру

1/2 склянки цукру

1 пакетик ванільного цукру

1/2 склянки сметани 20-25% жирності

100 г вершкового масла

1/2 склянки родзинок

1/2 склянки горіхів

1/2 склянки цукатів

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Готуємо сирну пасху з цукатами та родзинками покроково:

Спершу потрібно підготувати продукти. Масло дістань із холодильника і залиш у кімнаті, щоб воно трохи підтануло, стало м’яким. Горіхи поріж і обсмаж на сковороді. Родзинки висип у чашечку і залий окропом. Поріж великими кубиками цукати. Через 10 хвилин злий воду з родзинок, виклади ягідки на паперовий рушник і гарненько відіжми. Сир перетри через дрібне сито, поки він не стане повністю однорідним, без грудочок. В окремій посудині змішай сметану, ванільний цукор і звичайний. Ретельно перемішай до повного розчинення цукру. Додай суміш до сиру. Збий або добре перемішай. Туди ж додай масло, знову перемішай до повної однорідності. Додай цукати, горіхи і родзинки, і перемішати сирне «тісто» великою ложкою, щоб інгредієнти розташувалися рівномірно. Тепер тобі знадобиться форма. Це може бути спеціальна розбірна форма для пасхи зі святковою символікою. Та якщо у тебе такої немає, бери будь-яку вертикальну форму або глибоку (в ідеалі – високу і нешироку) посудину. Всередину форми поклади марлю так, щоб її краї опинилися зовні посудини. Ложкою переклади «тісто» у форму, поверх накрий краями марлі. Пасху необхідно чимось притиснути. Можна, наприклад, поставити на марлю зверху банку або каструлю з водою. Форму постав у глибоку тарілку і залиш пасху на 10-15 годин у прохолодному місці (не в холодильнику!). Періодично зливай з тарілки сироватку, яку буде виділяти сир під пресом. Через 10-15 годин зніми вантаж і постав пасху в холодильник на 2-3 години. Декоруй пасху за власним бажанням. Можна її посипати цукатами, горіхами, прикрасити фігурками з мастики або ж різнобарвною святковою посипкою. Увімкни фантазію, і твоя пасха буде особливою!

Фото: istock

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