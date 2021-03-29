Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня 2021 для всіх знаків зодіаку

Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Оточення Овнів поповниться рядом успішних і дуже талановитих людей! За гороскопом на тиждень, з 29 березня по 4 квітня на представників цього знаку Зодіаку чекають нові знайомства, які істотно прискорять просування кар’єрними сходами. Будь готова зачаровувати всіх своєю посмішкою та гострим розумом! Є висока ймовірність, що серед нових знайомих і ділових партнерів ти знайдеш кохання всього життя. Слухай своє серце. Воно не підведе!

Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцям варто бути обережнішими! За гороскопом на тиждень, з 29 березня по 4 квітня представники цього знаку Зодіаку отримають чимало можливостей проявити себе на роботі. Керівництво може довірити тобі складний та дуже важливий для всієї компанії проект. Але не задирай ніс! Це не нагорода, а випробування. Твої подальші кар’єрні успіхи (або невдачі) повністю залежать від результатів сьогоднішньої праці.

Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам пора серйозно зайнятися фінансами! За гороскопом на тиждень, з 29 березня по 4 квітня представникам цього знаку Зодіаку варто весь вільний час приділяти вирішенню грошових питань. Якщо ти винна комусь грошей, обов’язково поверни. Навіть якщо займала якихось 20 гривень. Якщо ніяк не почнеш вести журнал доходів і витрат, пора це зробити. Пам’ятай: гроші приходять тільки до тих, хто вміє ними правильно розпоряджатися. Цього тижня фінансова удача повністю залежить від тебе.

Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня: Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам потрібно правильно розставити пріоритети! Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку успіхи й в роботі, й в особистому житті. Сидячи в офісі, повністю занурюйся у вирішення поточних справ, намагайся виконати пару-трійку завданнь наперед. Начальство цього тижня буде пильно стежити за твоєю роботою (і оцінювати!). Але не грузи другу половинку розповідями про «захоплюючі» трудові будні. Краще поговорити з коханим про майбутнє, сплануй спільну подорож. Та й романтичний вечір із вином і серіалами не буде зайвим.

Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам найближчим часом фортуна буде посміхатися дуже широко! Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку тільки позитивні події – в професійному плані та на любовному фронті. Давно мріяла про роман із симпатичним колегою? Можливо, й ти йому подобаєшся. Зроби перший крок! Давно хотіла попросити підвищення заробітної плати? Сміливо йди до кабінету до начальника!

Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Дівам варто направити весь час і сили на роботу! Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку просування кар’єрними сходами та лояльність начальства. Але заради цього доведеться попрацювати. Приходь на роботу раніше, якщо не встигаєш виконати план – затримуйся, але не відкладай на потім. Цей тиждень стане вирішальним. Керівництво оцінить твою жагу до роботи та щедро винагородить!

Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть дивувати всіх! За гороскопом на тиждень, з 29 березня по 4 квітня представників цього знака зодіаку переповнить творчість і креатив. Нестандартні рішення проблем, оригінальні підходи до переговорів з діловими партнерами – лише твої заслуги. Це позитивно вплине на стосунки з начальством. Пам’ятай: натхнення може наздогнати в будь-який час і в будь-якому місці. Носи з собою маленький блокнотик і записуй всі ідеї, щоб не забути.

Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

На Скорпіонів чекає емоційно нестабільний період! За гороскопом на тиждень, з 29 березня по 4 квітня представникам цього знаку зодіаку доведеться стримувати емоції та контролювати кожне своє слово. Найближчим часом ти будеш схильна перебільшувати проблеми та параноїти. Це може негативно позначитися на стосунках з близькими та успіхах у роботі. Більше релаксуй. Сходи на масаж або в спа, збери подруг у барі та поділися переживаннями. Не тримай все в собі, інакше вибухнеш у найнезручніший момент!

Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

У Стрільців починається сприятливий період. Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня каже, що представникам цього знаку зодіаку доведеться постійно відстоювати свої ідеї та доводити правоту. Йдеться про професійну та любовну сфери. Компроміси цього тижня нічого не важать! Іди до кінця, навіть якщо опонент у суперечці – начальник. Він оцінить твій внутрішній стрижень і почне ще більше тебе поважати.

Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Питання здоров’я для Козерогів повинні стати пріоритетними найближчим часом! За гороскопом на тиждень, з 29 березня по 4 квітня імунітет представників цього знаку Зодіаку буде знижений. Досить відкладати на потім медичне обстеження. Пам’ятай: профілактика завжди краще, ніж лікування. Буде добре, якщо ти додаси до свого раціону свіжі фрукти та овочі, вітаміни та мінеральні добавки.

Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

На Водоліїв чекає дуже метушливий період! Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку багато рутинних справ і завдань, які ні в якому разі не можна відкладати на потім. Якщо не встигаєш виконати план до кінця робочого дня – затримайся. В іншому випадку весь наступний тиждень доведеться ночувати в офісі, щоб здати все вчасно й не отримати прочуханки від начальства. Ти впораєшся!

Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибам найближчим часом будуть заздрити всі! За гороскопом на тиждень, з 29 березня по 4 квітня життя представників цього знаку Зодіаку до країв переповниться удачею та любовними пригодами. Якщо ти ніколи не купувала лотерейний квиток, обов’язково зроби це. Якщо ти завжди боялася знайомитися з хлопцями в метро, подолай свій страх. Скажи «Так» усьому, чого ти давно хотіла, й на що не наважувалася. Удача на цьому тижні буде ходити за тобою по п’ятах!

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