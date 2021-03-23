Скільки відпочиватимемо на травневі свята у 2021 році? Традиційно на жителів України чекають довгі вихідні. А цьогоріч ще й Великдень припадає на друге травня. А це означає, що «міні-відпустка» подовжиться. Пора планувати подорожі, відпочинок на природі чи сільськогосподарський ретріт.

Скільки вихідних у травні 2021?

1 травня, субота, – День праці – святковий вихідний день.

2 травня, неділя, – Великдень за юліанським календарем – святковий вихідний день.

3 травня, понеділок, – вихідний.

4 травня, вівторок, – вихідний.

9 травня, неділя, – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – святковий вихідний день.

10 травня, понеділок, – вихідний.

У травні ми відпочиватимемо майже місяць! Не знаєте, чим зайнятися у цей час? Є ідеї! Можна полетіти на відпочинок у іншу країну, погуляти по секретних туристичних місцях Києва, поїздити Україною чи виділили час на власні справи, наприклад, вивчення англійської мови.

Хай травневі свята пройдуть незабутньо!

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