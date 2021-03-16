Як поводитися з грошима, щоб у 2021 році не втрачати їх, а примножувати? Ми вже все дізналися і підготували для тебе фінансовий гороскоп на 2021. Там дуже багато корисних порад! А щоб не залишитися з порожнім гаманцем у перший місяць весни року Білого Металевого Бика, читай фінансовий гороскоп на березень 2021 для всіх знаків зодіаку

Фінансовий гороскоп на березень 2021: Овен (21 березня – 20 квітня)

Спонтанні витрати на емоціях – заборонена зона для тебе в березні-місяці. Замість того щоб тринькати накопичене, знайди підробіток. В іншому випадку до кінця місяця ти можеш залишитися з порожнім гаманцем.

Фінансовий гороскоп на березень 2021: Телець (21 квітня – 21 травня)

Березень стане сприятливим у фінансовому плані. На роботі тобі можуть довірити серйозне завдання. Але не прогав шанс! Якщо ти виявиш професіоналізм і нестандартний підхід до вирішення проблем, начальство побалує тебе премією.

Фінансовий гороскоп на березень 2021: Близнюки (22 травня – 21 червня)

У березні на тебе чекає додатковий дохід. Можеш нарешті придбати собі нову сукню або дорогоцінне намисто. Основними твоїми ресурсами будуть: працьовитість, енергійність і сила духу. Вони допоможуть тобі бути продуктивним і добре заробити.

Фінансовий гороскоп на березень 2021: Рак (22 червня – 22 липня)

У березні Ракам необхідно визначитися зі своїми бажаннями та можливостями. Якщо ти давно хотіла зайнятися бізнесом, краще почекати з цим проектом – все може скластися не на твою користь. Не ведися на заклики: «Ризикуй і перемагай!», «Хто не ризикує, той не п’є шампанського!». Навіть якщо це говорять твої друзі. Будь-хто може помилятися, у тебе своя голова на плечах.

Фінансовий гороскоп на березень 2021: Лев (23 липня – 22 серпня)

У березні-місяці ти будеш щасливою як ніколи! Давно планувала покупку нерухомості або серйозну інвестицію? Час прийшов! Будь-яке твоє рішення принесе чималий прибуток. Головне, щоб воно було обдуманим.

Фінансовий гороскоп на березень 2021: Діва (23 серпня – 23 вересня)

На тебе чекає дуже сприятливий фінансовий період! Бос довірить тобі серйозний проект, який може принести компанії величезний прибуток. Якщо впораєшся з ним і успішно реалізуєш, тебе озолотять!

Фінансовий гороскоп на березень 2021: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Емоції стануть твоїм головним ворогом у березні. Ти будеш схильна до спонтанних покупок. Навіть вирішивши сходити за хлібом у найближчий магазинчик, можеш повернутися додому з парочкою нових вечірніх суконь. Будь обережна з подібними витратами!

Фінансовий гороскоп на березень 2021: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

На що не варто шкодувати грошей цього місяца, то це на дітей і побут. У тебе будуть заплановані витрати, від яких не втекти. Порада: не ходи до казино та не грай в азартні ігри на гроші. Ні до чого хорошого це не приведе. Особливо, в березні 2021.

Фінансовий гороскоп на березень 2021: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Березень для Стрільців стане важким періодом. Фінансові злети чергуватимуться зі занепадом матеріального стану. І найголовніше в такі моменти – зберігати спокій. Не біжи стрімголов за кредитом, тому що не хочеш «затягувати паски». Не набирай боргів у друзів і колег. Думай головою, а не емоціями!

Фінансовий гороскоп на березень 2021: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Нарешті твій професіоналізм буде оцінений і принесе тобі дохід! Чим більший досвід – тим більші гроші. Але навіть якщо ти новачок у своїй справі, на тебе чекає успіх у фінансовому плані. Головне – не лінися! Займися саморозвитком і поліпшенням професійних навичок.

Фінансовий гороскоп на березень 2021: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Ти станеш справжнім фінансовим щасливчиком у березні. Масштабні покупки, вкладення в великі проекти окупатимуться на 200 відсотків. Це твій час – насолоджуйся заслуженим «службовим романом» із фортуною!

Фінансовий гороскоп на березень 2021: Риби (19 лютого – 20 березня)

Авантюри можуть принести тобі дохід! Тобі варто ризикувати, тому що зірки на твоєму боці. Довіряй своїй інтуїції, вона тебе точно не підведе!

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