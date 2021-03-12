Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2021

Березень – місяць, коли природа починає оживати, і побачення переміщаються із задушливих кафе в парки, на набережні. Можна влаштовувати пікніки, ходити в кіно під відкритим небом, фестивалити і просто насолоджуватися першими сонячними промінчиками. А ось хто складе вам компанію, і які зміни в особистому житті вам обіцяє перший весняний місяць – дивись в нашому любовному гороскопі для всіх знаків зодіаку на березень 2021!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Перший місяць весни для Овнів ознаменується подією, на яку вони так довго чекають. Причому зірки шепочуть, що напружуватися для цього особливо не потрібно буде, все станеться саме по собі. Але розслаблятися теж не варто: навіть якщо доля приготувала для вас великий подарунок, забувати про щоденну роботу над собою, над стосунками і кар’єрою зовсім не варто!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці, ви хотіли кохання й побільше? Отримуйте! І не смійте скаржитися, що не встигаєте переодягнутися між побаченнями, ви ж самі просили урізноманітнити особисте життя. Нудьгувати в березні вам точно не доведеться! На місяць Тельці перетворяться на величезний любовний магніт: ваш месенджер буде просто шокований кількістю нових повідомлень з цікавими пропозиціями і запрошеннями. І серед них точно буде саме те, якого ви так довго чекали! Тож радійте і кайфуйте на повну, березень – на 100% ваш місяць.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Березень – це пора, коли час, нарешті, попрощатися з улюбленим диваном, поставити серіали на паузу (бажано – до осені!) і увірватися в тусовочне життя. «Веселитися!» – от ваш девіз на березень. Але не забувайте про свою другу половинку – за низкою вечірок ви ризикуєте образити кохану людину своєю неувагою. Тож всього потроху, і буде вам щастя!

Рак (22 червня – 22 липня)

Раки, вилазьте вже зі своєї сплячки! Ніяке особисте життя не пробереться під вашу броню, поки ви ховаєтеся від зовнішнього світу. Озирніться навколо, подивіться, скільки цікавих людей вас оточує. Як ви там часто говорите «Немає нікого підходящого?» Ви просто не туди дивитесь. Виходьте за звичні рамки: випийте, нарешті, кави з людьми, з якими про зустріч ще минулого року, запишіться на ті курси, про які мрієте, і взагалі – змініть коло спілкування, якщо вам вже так набрид нинішній! Все у ваших руках.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви, збирайте валізи! Ви терміново від’їжджаєте. Інакше просто ризикуєте потонути в сірості ваших буднів. Багато працювати – це, звісно, непогано, але відпочивати теж потрібно. Ви ж не хочете до старості залишитися на самоті в обнімку зі своїми мільйонами. Правда? Тож терміново від-по-чи-ва-ти! Не обов’язково їхати на інший континент, достатньо на пару днів виїхати за місто, не відповідати на робочі листи і, потягуючи коктейль, випадково помітити, що красень із сусіднього номера вже давно намагається перехопити твій погляд.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

А от Діви в лютому дуже розслабилися і зовсім забули про роботу. Повністю відмовлятися від вечірок і побачень не варто, звісно ж, але приділяти більше часу кар’єрі – обов’язково. Березень обіцяє вам позитивні зміни і зростання, а от на особистому фронті поки що затишшя. Скористайтеся цим розумно: налаштуйтеся на плідну роботу, складіть стратегію власного просування по кар’єрних сходах, і ось побачите, все дуже швидко вийде!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Березень для Терезів – час змін. Зірки радять забути про страхи, комплекси і невпевненість у власних силах. Досить сумніватися у всьому, і припиніть порівнювати себе і свої успіхи з оточуючими. Все, що потрібно для успіху, у вас є, залишилося тільки розправити плечі і впевненою ходою увійти в новий місяць. І повірте: не помітити людину з високо піднятою головою просто неможливо, тож той, про кого ви давно думаєте, нарешті таки зверне на вас свою увагу!

Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скорпіонам, які вже знайшли своє кохання, у березні можна розслабитися – жодні підступні хмари на ваші стосунки не насуваються. А ось тим, хто знаходиться в пошуку половинки, як раз навпаки, потрібно повністю зібратися й активізувати всю свою харизму: великий шанс зустріти саме ТУ людину. І щоб не згаяти момент, постарайтеся завжди бути на висоті. Хто зна де й коли відбудеться доленосна зустріч!

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Березень для вас – місяць легковажності. Не налаштовуйтесь на серйозні стосунки, зірки впевнені, що ви поки що до них не готові. А от пару-трійку побачень на тиждень обіцяють вам організувати! Тож нудьгувати весняними вечорами точно не доведеться. А от у що переростуть ці березневі побачення, вирішувати вже вам. Легкий флірт і легенький роман цілком може з часом трансформуватися у щось по-справжньому серйозне.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги, зірки рекомендують бути максимально обережними, особливо – з новими знайомими. Не всі можуть порадіти вашій удачі так щиро, як хотілося б. Березень готує вам приємний сюрприз, але намагайтеся зберегти свої хороші новини в секреті, інакше є ризик, що все піде не за планом. Щастя любить тишу! – це на все сто відсотків про ваш березень.

Водолій (21 січня- 18 лютого)

У першій половині місяця Водоліям буде несолодко: доведеться напружитися, щоб усе встигнути й ніде не накосячити. Зате після 15 березня все різко змінитися на краще. Всі справи будуть вирішуватися самі, на роботі начальство, нарешті, гідно оцінить такого хорошого співробітника, а людина, чиє запрошення на побачення ви так давно чекаєте, нарешті, зверне на вас свою пильну увагу.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибки, зірки знають, як ви скучили за романтикою, прогулянками по парку за ручку і поцілунками під місяцем. І в березні маєте всі шанси отримати бажане. Просто припиніть посилено шукати і намагатися «підлаштувати» романтику. Ось побачите, все складеться саме собою. Адже так значно приємніше, правда?

Фото: IStock

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