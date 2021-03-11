У березні Україна традиційно переходить на літній час. Але в 2021 році цього може і не статися. 4 березня Верховна Рада України в першому читанні прийняла проект Закону «Про обчислення часу в Україні», який скасовує сезонне переведення годинників. Якщо закон приймуть, то жителі країни будуть жити за зимовим часом. Поки зміни не трапилися, Україна продовжує перелаштовуватися на літній режим. Коли це станеться, куди крутити стрілки і як допомогти організму пережити стрес? Читайте в матеріалі.

Коли переводять годинники на літній час?

Наш розпорядок дня трохи зміниться 28 березня. А точніше – в ніч з 27 на 28 березня. Стрілки потрібно перевести на годину вперед. Офіційно перехід часу в Україні відбудеться о 03:00

Важливо! Більшість гаджетів переводить час автоматично. Так що не потрібно в своєму смартфоні, комп’ютері і планшеті змінювати налаштування – все станеться само собою і вчасно.

А ось в механічному годиннику доведеться підкрутити стрілки на годину вперед. Якщо ви не впевнені, чи показують ваші годинники правильний час, перевірити можна дуже просто: зранку 28 березня вбийте в google запит «час в Україні» і побачите правильні цифри.

Як пережити перехід на літній час?

По-перше, раніше лягти спати 27 березня.

По-друге, пізніше встати 28 березня. В перший день нового режиму дня лікарі рекомендують лягти спати на годину-дві раніше, ніж зазвичай, щоб дати організму відпочити по максимуму.

Фото – pixabay.com

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