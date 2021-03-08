8 березня, День Весни, Міжнародний жіночий день – у цього свята багато назв. Воно з’явилося у 1977 році завдяки рішенню ООН й офіційно зветься Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

На рівні сім’ї чоловіки намагаються порадувати коханих: матерів, дружин, сестер, доньок та подруг. Вони влаштовують сюрпризи, дарують подарунки чи надсилають привітання із 8 березня. Спеціально для тебе ми підготували листівки з 8 березня з душевними словами, прикольні картинки з привітаннями з Днем весни. Обирай, яка до душі та радуй дорогих тобі жінок.

З прийдешнім святом!

Фото – pixabay.com, istock.com, google.com

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