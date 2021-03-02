Не знаєте, що подарувати дружині на 8 Березня? А в голову не лізе нічого крім тюльпанів, плюшевого ведмедя і нової сковорідки? Немає проблем! Ми зібрали 6 ідей незвичайних подарунків дружині до Міжнародного жіночого дня. Вибирайте просто зараз, що вашій коханій жінці більше підійде!

Сертифікат у СПА

Це безпрограшний варіант! Кожна дівчина обожнює поніжитися в сауні, кайфонути на масажі й повалятися в хамамі, а краще не самій, а в компанії. Тож поговоріть із чоловіками подруг вашої коханої і презентуйте їм цифровий сертифікат у СПА-салон. Або ж купіть абонемент на двох і самі складіть дружині компанію, романтичний настрій і повний релакс забезпечені!

Набір солодощів

Яка дівчинка відмовиться від красивих фігурних пряників, шоколадних цукерок або модних макарун? Навіть якщо ваша кохана віддає перевагу ПХ або ж сидить на дієті, ви можете подарувати їй солодощі, просто виберіть ті, які приготовлені з фруктів і не містять цукру. Наприклад, цукерки з перетертих фініків і горіхів або чізкейк з натуральних інгредієнтів! Можете, до речі, спробувати приготувати десерт самі – ось побачите, кохана буде просто в захваті!

Ґаджет

Тут дуже широкий вибір, на будь-який смак і бюджет! Якщо фінанси дозволяють, можете порадувати кохану новим смартфоном або розумним годинником. Але й більш дрібні ґаджети, наприклад, фітнес-браслет, селфі-стік із пультом управління або ж новенькі навушники теж стануть відмінним і дуже приємним подарунком! До речі, якщо ваша дружина відвідує басейн, можете вибрати навушники, в яких можна пірнати під воду.

Сертифікат у магазин одягу

Не кожен чоловік знає точні розміри своєї коханої, але це в сучасному світі не проблема. Якщо ваша дружина просто обожнює обновки, презентуйте їй сертифікат в її улюблений магазин, щоб вона сама вибрала собі сукенку або пальто на весну. Це безпрограшний варіант, однозначно!

Квитки на концерт

Ще одна чудова ідея подарунка на 8 Березня – це квитки на концерт її улюбленого виконавця або гурту! Напевно ви не раз вже чули, що «скоро приїжджає « той самий »! І їй дуже хотілося б сходити на цей виступ. Як варіант – квитки на один із літніх музичних фестивалів – Atlas Weekend або UPark, де можна послухати відразу кількох артистів. А оскільки дарувати один квиток – не комільфо, купуйте відразу два, щоб ви могли разом провести час на крутому івенті й поповнити свою сімейну скарбничку вражень!

Аксесуари для подорожей

Звісно, можна зробити сюрприз і презентувати саму подорож, але це доволі дорогий подарунок, та й дати узгоджувати потрібно разом. Тож на 8 Березня можна цілком обмежитися класним набором справжнього мандрівника! Подушка для літака, маска для сну, кейс для квитків, бирка на валізу або ж сам валізу – на ваш розсуд! Головне, щоб усі аксесуари гармоніювали між собою, повірте – це вкрай важливо :). А потім вже можна разом планувати подорож!

Хоч який би подарунок для дружини на 8 Березня ви вибрали, пам’ятайте, що для неї важливо провести цей день разом. Тож сніданок у ліжко, романтичну вечерю, букет тюльпанів (тільки без целофану, будь ласка!) і обійми ніхто не відміняв.

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