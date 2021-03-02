8 березня – це не тільки квіти, приємні сюрпризи та подарунки. Це день гордості за жінок, які для багатьох є орієнтиром і натхненням. Це десятиліття боротьби за рівні права з чоловіками на роботі і однакові з ними можливості влаштовувати своє життя.

Зараз 2021 рік, і здається, що дівчата завжди могли проявити себе в повній мірі, але історія говорить про зворотнє.

8 березня: історія свята

Створення руху за рівні права жінок і чоловіків пов’язують з пікетом в Америці в 1897 році. Це був протест текстильниць Нью-Йорку проти низьких зарплат. Крім того вони вимагали знизити робочі години з 16 до 10 в день. Пікет увійшов в історію під назвою «Марш порожніх каструль».

Але найчастіше в зв’язці з 8 березня згадується ім’я Клари Цеткін. Вона була яскравою представницею Комуністичної партії Німеччини, брала участь в боротьбі жінок за рівні права, в тому числі за пом’якшення для них трудового законодавства і надання загального виборчого права. У 1910 році Клара виступила на Другій міжнародній конференції в Копенгагені, де закликала заснувати Міжнародний жіночий день. Зараз від цього свята пахне квітами і віє романтикою. Але за задумом Клари, 8 березня жінки мали не чекати від чоловіків подарунків, а повинні були збиратися на мітинги і голосно заявляти про свої права.

Міжнародний жіночий день заснували тільки через 4 роки – в 1914. А в 1975 році ООН проголосила цей день – Днем боротьби за жіночі права.

У країнах СРСР вихваляли жіночу працю. Тому 8 березня став державним святом і обріс ритуалами: жінок балували квітами і подарунками, щоб підкреслити їхню соціальну значимість. Після розпаду республіки Міжнародний день жінок так само святкувався вже незалежними державами. Правда з часом цей день перетворився на День весни. Мабуть, асоціація з комсомолом була занадто сильною.

Голос жінок завжди звучав голосно. Наприклад, Коко Шанель ввела в моду не тільки маленьку чорну сукню, але і штани. Раніше жінка не мала права їх носити. Це було непристойно.

Легендарних, розумних, талановитих і красивих жінок мільйони. Спеціально до Міжнародного жіночого дня ми зібрали цитати деяких з Великих. Надихайся, щоб стати однією з них.

Зі святом!