Прикольні листівки і привітання у віршах з 8 березня
Святкові листівки та кращі привітання з 8 березня у віршах і прозі шукай у нашій добірці
8 березня вже стукає в двері. Ти напевно вже вибрала макіяж і манікюр до свята, написала wish list і тонко натякнула коханому про те, які квіти твої найулюбленіші! Саме час згадати, що з Днем весни варто привітати й близьких: бабусь, сестер, подруг, колег.
Щоб тобі не довелося довго думати над вітальними словами і обирати листівки, ми все зробили за тебе! Вибирай з нашої вибірки поздоровлень і листівок до 8 березня найкращі, і розсилай усім близьким!
У світле та радісне свято жіноче
Матусю свою привітати я хочу.
Вона в мене добра, вона в мене гарна,
У домі ґаздиня вона бездоганна,
І слово підтримки для кожного має,
Та завжди в очах її посмішка сяє.
В цей день я для мами несу у руці
Яскравого сонця тонкі промінці,
І запах зелених, весняних гаїв,
І квіти з далеких, казкових лугів.
Зберу у долоні сріблясту росу
І рідній матусі її віднесу.
Дарую всю землю, ліси і моря!
Ти краща у світі! Матуся моя!
Восьме березня прийшло,
І вітання принесло!
Скажемо тобі ми слово:
Будь завжди-завжди здорова,
Посміхайся веселіше,
Нема бабусі красивіше!
Бажаєм щастя і тепла,
Весни, усмішок, сонця,
Щоб доля світла увійшла
До кожного віконця.
Хай навкруги цвіте бузок,
Та небо буде ясним;
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання;
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання.
Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
Й усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!
Милі жінки, дівчата, колеги, з 8 Березня! Будьте завжди готові до змін, надихайте своєю чарівністю людей, уривайтеся вихором в серця, завойовуйте щастя, пахуче, як квіти, налаштовуйтесь на хвилі успіху. Нехай незалежність і сила супроводжують, а впевненість обеззброює. Зі святом!
Вітаю зі святом весни! Бажаю сонця ясного на землі й наобрії, долі незрадливої, щедрої, доброї. Хай все задумане здійсниться, хай радістю дні розпочинаються!
Гордо палають троянди розкішні –
Найкращі з квіток,
Вітаючи щиро та ніжно
Найкращу з жінок.
Фото – iStock.com
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