У березні Україна переходить на літній час. Коли ж це станеться, куди крутити стрілки і як допомогти організму пережити стрес – питання, якими ми задаємося раз на півроку. І у нас є всі відповіді!

Коли переводять годинники на літній час?

Наш розпорядок дня трохи зміниться 28 березня. А точніше – в ніч з 27 на 28 березня. Стрілки потрібно перевести на годину вперед. Офіційно перехід часу в Україні відбудеться о 03:00

Важливо! Більшість гаджетів переводить час автоматично. Так що не потрібно в своєму смартфоні, комп’ютері і планшеті змінювати налаштування – все станеться само собою і вчасно.

А ось в механічному годиннику доведеться підкрутити стрілки на годину вперед. Якщо ви не впевнені, чи показують ваші годинники правильний час, перевірити можна дуже просто: зранку 28 березня вбийте в google запит «час в Україні» і побачите правильні цифри.

Як пережити перехід на літній час?

По-перше, раніше лягти спати 27 березня.

По-друге, пізніше встати 28 березня. В перший день нового режиму дня лікарі рекомендують лягти спати на годину-дві раніше, ніж зазвичай, щоб дати організму відпочити по максимуму.

Фото – pixabay.com

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