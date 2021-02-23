Де приймають медичні маски та рукавички на утилізацію?

NoWaste Recycling Station оголосила акцію збору прострочених ліків, використаних медичних масок і рукавичок. Де це приймають і в якому вигляді – читайте в матеріалі.

Щорічно в Україні утворюється до 400 тисяч тонн медичних відходів, і практично всі вони виявляються на звалищах без правильної утилізації. Пандемія загострила цю проблему, адже найчастіше використані маски просто викидають в загальний бак до харчового сміття, хоча це строго заборонено.

NoWaste Recycling Station разом з центром інтегративної медицини оголосили акцію з безкоштовного збору прострочених медикаментів і використаної побутової захисту від COVID-19.

Всіх бажаючих чекають на станції сортування сміття в Києві до 28 лютого. Вона розташована за адресою: вул. Саперно-Слобідська, 25. Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 15:00 до 20:30, у вихідні – 10:00 до 15:30.

Важливо! Акція діє в тестовому режимі. Здати медвідходи можливо тільки фізичним особам і в обсязі не більше, ніж один прозорий пакет – «маєчка».

В якому вигляді приймають на утилізацію: все «сміття» потрібно перемістити в пакет і міцно зав’язати. Таблетки можна здавати в блістерах або пластикових баночках. Якщо упаковка скляна або пластик з маркуванням «2HDPE» и «PP5», то їх варто окремо здати на переробку. А значить, упакувати окремо.

Зробити світ безпечнішим набагато простіше, ніж може здатися. Не пропустіть свій шанс.

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