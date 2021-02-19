Великдень – одне з найдавніших релігійних свят, найважливіший і радісний день для християн. Прихильники цього віросповідання радіють воскресінню Ісуса Христа, який спокутував своєю смертю гріхи людства і став символом життя. Коли Великдень у 2021 році? Щорічно дата переноситься, тому що обчислюється за місячно-сонячним календарем.

Коли святкують Великдень в 2021 році?

Православні і католики відзначають це свято в різні дні. Католики – 2 травня, а православні – 4 травня. Справа в тому, що вони живуть за різними календарями – григоріанським та юліанським.

Як підготуватися до Великодня: традиції

Для багатьох Великдень обмежується сімейною вечерею і походом до церкви, щоб освятити воду і продукти. Та насправді Великодню передує Великий піст, який в 2021 році триватиме з 15 березня по 1 травня. У цей період віруючі стримують себе в їжі, приділяють більше часу молитвам і прощенню оточуючих. У Великий піст дозволяється їсти тільки пісну їжу, без продуктів тваринного походження. А це означає, що м’ясо, молоко, сир, яйця, кефір, масло, йогурт тощо заборонені. У певні дні – у Вербну неділю і Благовіщення, до раціону можна додавати рибу і морепродукти.

Обов’язкові великодні страви

Важливий атрибут святкового столу – паску. Це обрядовий великодній хліб, який символізує тіло Христа. На стіл ставлять також червоне вино – «кров», яку Христос пролив за гріхи людей. І обов’язково яйце – символ життя і переродження. Традиція фарбувати варені яйця в червоний колір пов’язана з біблійною історією: після воскресіння Ісуса Марія Магдалина дала яйце імператору Тиберію і сказала, що воно стане червоним в руках імператора, що доведе чудо Воскресіння. Як свідчить легенда – так і сталося.

Звичайно, з часом яйця почали фарбувати по-різному, додавати крапочки, узори та символіку. Якщо яйце однотонне, то називається писанка, якщо в цяточку – крапанка, а з різними захисними символами і особливими візерунками – писанка.

Католицький Великдень: дата святкування та традиції

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