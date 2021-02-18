Кожна дівчина хоче мати підтягнуті та пружні груди красивої форми. Але з віком, після різкого схуднення чи годування груддю бюст може опуститися. З такою проблемою зіштовхуються жінки різного віку. Навіть у 20 років груди можуть опуститися, якщо дівчина – володарка великого розміру. Правда, опускання та обвисання бюсту можна попередити. Для цього всього лиш потрібно регулярно виконувати кілька простих вправ.

5 вправ для підтянутих грудей

1.Стискання долонь

Для цієї вправи тобі не знадобиться додаткове обладнання. Виконувати його можна сидячи або стоячи. Випрям спину, розверни плечі та трішки припідніми підборіддя. З’єднай долоні перед грудьми так, щоб пальчики дивилася вгору, а лікті утворювали прямий кут. Глибоко вдихни, а на видоху здави долоні з максимом зусиль. Ти повинна відчути напруження у м’язах грудей. Повторюй вправу 15-20 разів з інтервалом у 30 секунд.

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2.Класичні віджимання

Віджимання можна виконувати з колін або ступнів. В обох випадках постав руки на ширину плечей. Опускай тулуб паралельно до підлоги, руки повинні утворювати прямий кут. Загалом потрібно зробити 3 підходи по 10-12 вправ.

3.Жим гантелей лежачи

Цю вправу можна виконувати лежачи на килимку на підлозі або ж гімнастичній лаві. Візьми у руки гантелі 1,5-2 кг та ляж, зігнувши ноги у колінах. Підніми руки вгору, а потім опусти їх, зігнувши у ліктях до паралелі з підлогою. Повтори 15-20 разів у 3 підходи.

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4.Розводення гантелей лежачи

Для цієї вправи тобі знову знадобляться гантелі вагою 1,5-2 кг. Виконувати його краще на лаві, щоб пропрацювати різні частини м’язів грудей. Ляж на лаву, тримаючи руки з гантелями зігнутими біля грудей. Підніми руки вгору так, щоб долоні дивилися одна на одну. Одночасно опускай руки в сторони, утримуючи прес поясницею. Лікті повинні бути спрямовані вниз. Повтори вправу 15-20 разів у 3 підходи.

5.Тяга гантелей стоячи в нахилі

Візьми у руки гантелі та нахили корпус. При цьому ноги повинні бути трохи зігнутими. Щільно прижми руки до тулуба та починай тягнути гантелі вгору, провертаючи кисті рук. Зроби таких три підходи по 15-20 разів.

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Завжди тримай спину рівно та слідку за своєю осанкою. Тоді і груди теж піднімуться вгору.

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