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17 лютого
Коли весняні канікули 2021?
Чого чекають українські школярі цієї весни? Мабуть, виходу класних серіалів та телешоу на Новому каналі. Але, щоб дивитися їх без шкоди для навчання, треба дочекатися весняних канікул 2021.
Весняні канікули 2021
Традиційно в Україні шкільні канікули проходять чотири рази на рік. Щорічно МОН України дає рекомендації навчальним закладам, де вказує дати проведення шкільних канікул. Лист, є рекомендаційним, і школи можуть відхилятися від цих дат.
Найближчими зараз будуть весняні канікули 2021. Тож, цього року весняні канікули
розпочнуться 22 березня і триватимуть до 28 березня включно. Таким чином школярі відпочиватимуть цілий тиждень.
Фото: IStock
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