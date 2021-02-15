Як поводитися з грошима, щоб у 2021 році не втрачати їх, а примножувати? Ми вже все дізналися і підготували для тебе фінансовий гороскоп на 2021. Там дуже багато корисних порад! А щоб не залишитися з порожнім гаманцем у перший місяць зими року Білого Металевого Бика, читай фінансовий гороскоп на лютий 2021 для всіх знаків зодіаку

Фінансовий гороскоп на лютий 2021: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам лютий-місяць знадобиться для того, щоб визначитися зі своїми бажаннями та можливостями. Якщо ти давно хотіла зайнятися бізнесом, краще почекати з цією затією – все може скластися не на твою користь. Не ведися на заклики: «Ризикуй та перемагай!», «Хто не ризикує, той не п’є шампанського!». Навіть якщо це говорять твої друзі. Будь-хто може помилятися, у тебе своя голова на плечах.

Фінансовий гороскоп на лютий 2021: Водолій (21 січня – 18 лютого)

На початку лютого Водоліям варто перейти в режим жорсткої економії. Це тимчасовий захід (і реально необхідний!). Хтось із рідних або друзів може потрапити в скрутну ситуацію, їм знадобиться твоя допомога. Причому не тільки фінансова. Не падай духом! До кінця місяця твій матеріальний стан почне стрімко збільшуватися. Можливо, ти отримаєш премію або ж знайдеш 100 доларів, які колись давно заховала в джинсах. Усе можливо!

Фінансовий гороскоп на лютий 2021: Риби (19 лютого – 20 березня)

Для Риб лютий-місяць стане сприятливим у фінансовому плані. На роботі тобі можуть довірити серйозне завдання. Не схиб! Якщо ти виявиш професіоналізм і нестандартний підхід до вирішення проблем, начальство побалує тебе премією. І, цілком можливо, віддячить заповітним підвищенням! Сконцентруйся на своїй роботі, не хапайся за підробітки – всіх грошей не заробиш.

Фінансовий гороскоп на лютий 2021: Овен (21 березня – 20 квітня)

У фінансовій сфері Овни будуть як ніколи щасливі! Якщо ти давно планувала велику покупку – машину або розкішний пентхаус, наприклад, – час настав. Підшукуй варіанти в перші тижні лютого, у цей період висока ймовірність натрапити на шалені знижки. А якщо вже знайшла вигідну пропозицію – хапай і тікай, як то кажуть. Пам’ятай: будеш довго наважуватися – залишишся ні з чим.

Фінансовий гороскоп на лютий 2021: Телець (21 квітня – 21 травня)

Фінансове благополуччя Тельців у лютому безпосередньо залежить від їхньої працездатності і гнучкості. Якщо трапляється підробіток, хапай, не думаючи. Результат може так сподобатися замовнику, що твій гонорар виросте вдвічі, а то і втричі! Але будь обережна: уникай спонтанних покупок. Краще відклади зароблені гроші в скарбничку – повір, влітку вони знадобляться.

Фінансовий гороскоп на лютий 2021: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам у лютому варто взяти свої фінанси під контроль. Обов’язково заведи журнал доходів і витрат, записуй у нього навіть найдрібніші витрати. Не лінуйся! Ти будеш здивована, наскільки нераціонально й необдумано ти часом витрачаєш гроші. Якщо попросять у борг, ввічливо відмовся. Є висока ймовірність, що чекати його повернення ти будеш дуже довго.

Фінансовий гороскоп на лютий 2021: Рак (22 червня – 22 липня)

У лютому Раки стануть справжніми грошовими щасливчиками. Масштабні покупки, вкладення у великі проекти будуть окупатися на 120 відсотків. Та будь обережна! На початку місяця в тобі може прокинутися шалене марнотратство. Якщо не зможеш вгамувати в собі прагнення до спонтанних покупок, ризикуєш втратити всі заощадження.

Фінансовий гороскоп на лютий 2021: Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам варто бути дуже обережними в гонитві за грошима! Якщо відчуєш невдоволення своїм фінансовим становищем, не поспішай завалювати себе понаднормовою роботою і фрилансом. Усіх грошей не заробиш! А якщо підірвеш здоров’я, все зароблене піде на лікарів та ліки.

Фінансовий гороскоп на лютий 2021: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Як і у Тельців, у лютому в Дів буде чимало можливостей покращити свій матеріальний стан. Але не хапайся за будь-який підробіток, вибирай лише ті проекти, що будуть тобі цікаві і принесуть користь людям. Таким чином ти не лише заробиш, але й не зашкодиш репутації.

Фінансовий гороскоп на лютий 2021: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, вам катастрофічно не вистачає безумства! Бери приклад з Овнів – ризикуй, вишукуй можливості і користуйся ситуацією. У лютому ти можеш зірвати великий куш! Не силуй себе нецікавою монотонною роботою лише заради грошей. Знайди улюблену справу і перетвори хобі на джерело прибутку – для тебе немає нічого неможливого!

Фінансовий гороскоп на лютий 2021: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

У лютому-місяці Скорпіонам варто уникати спонтанних витрат. Не піддавайся миттєвому бажанню купити щось «дуже потрібне», не бери й не давай в борг. Якщо з’явилася можливість заробити грошенят, обов’язково погоджуйся. Але! Не витрачай зароблене, а відклади на непередбачені витрати. Ближче до лютого вони точно з’являться.

Фінансовий гороскоп на лютий 2021: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Лютий для Стрільців стане важким періодом. Фінансові злети будуть чергуватися із занепадом матеріального стану. І найголовніше в такі моменти – зберігати спокій. Не біжи стрімголов за кредитом, тому що не хочеш «затягувати паски». Чи не набирай боргів у друзів і колег. Думай головою, а не емоціями!

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