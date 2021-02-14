Привітати кохану людину з Днем святого Валентина хочеться якось по-особливому і, звичайно ж, ідеальним варіантом буде написати самому красиве зізнання у віршах. Але, якщо з римою ви не дружите, це не привід засмучуватися: ми вже зібрали для вас найкращі привітання у віршах з Днем святого Валентина!

Зберігайте собі, запам’ятовуйте, декламуйте під вікнами або просто відправте в СМС. Вірші з Днем святого Валентина для коханих!

Ти мій скарб, моє кохання!

Хай здійсняться всі бажання!

Зі святом вітаю тебе,

Дарую закохане серце своє!

**

З Днем святого Валентина!

Хай життя буде малина,

Щоб в коханні та любові

Проходили дні чудові.

Нехай любов взаємна буде,

А решта все якось прибуде:

І здоров’я, і успіх,

І дитячий добрий сміх!

**

Цьомки, квіти, подарунки –

Вся романтика стосунків,

Танці, бари, піцерії,

Все життя – рожеві мрії,

Ліжко, постіль та перина –

З днем Святого Валентина!

Хай з подихом холодної зими,

Приходить щастя, стукає в віконце,

І ти його у душу пропусти

Щоб зігрівало наче сонце,

Хай день дарує усмішку тобі,

А вечір затишок й палке кохання,

І щоб завжди в твоєму колі,

Була любов і вірні друзі!

**

В житті – як в казці :

Три бажання,

принцеси, принци і кохання;

Рожеві замки, сині далі,

Хто любить – той перемагає,

Хто вірить і горить душею –

Зійдеться з мрією своєю!

З днем святого Валентина!

**

Прийми, любов, моє вітання,

Коли весна ось-ось прийде.

І квітне на землі кохання

У ніжний Валентинів день.

Повільно пелюстки зриваю,

Потрібна відповідь мені,

Чому ж у квітки я питаю,

Чи любиш ти мене, чи ні?

Пробач, що я на світі є,

Що часто поглядом тривожу.

Пробач, що ти життя моє,

Інакше жити я не можу..

**

Пообіцяй не ображати,

Пообіцяй все купувати,

Пообіцяй мене прощати,

Пообіцяй завжди кохати.

Я ж обіцяю не кричати,

Завжди шкарпетки твої прати,

Я обіцяю прибирати,

І по бажанню все давати!

З Днем Святого Валентина!

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш в твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

**

Писати гарно я не вмію,

але для тебе напишу.

По-перше: я тебе цілую…

По-друге: я тебе люблю!

Бажаю тобі кохання:

Не такого як місяць, бо він пропадає,

Не такого як сонце, бо воно згасає,

Не такого як вітер, бо він гуляє,

А такого як небо, бо воно безкрає!

З днем Святого Валентина!

**

Зірки на небі мерехтіли

Вони спадали нам до ніг

Їм, мабуть, також не терпілось,

Щоб посміхнулись ми й до них.

Я не боюсь тобі зізнатись,

Можливо в котре, хоч й тремчу,

Заглянь лиш в очі і побачиш –

Як щиро я тебе люблю!

Фото: IStock

В тему:

«Друзі» рекомендують: 7 крутих ідей для побачення на День святого Валентина

Що подарувати на День Святого Валентина хлопцеві