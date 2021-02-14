День святого Валентина: як провести, якщо ти без пари?

День святого Валентина для тих, хто без пари – нервовий період. Кругом романтичний флер, солодкі привітання, натовпи в магазинах і так багато акценту на любові, що трохи паморочиться в голові. Здається, що якщо ти один – то зовсім самотній. Але ж ми знаємо, що це зовсім не так.

Як провести День всіх закоханих, якщо ти без пари? Є варіанти! І зараз ми розповімо тобі всі явки і паролі.

Домашні посиденьки під Вечори французького кіно

Тільки уявіть – на вулиці заметіль, десь парочки обмінюються чашками і шкарпетками в подарунок на День святого Валентина, а у вас ідеальний вечір.

З 12 по 22 лютого відбудеться кінофестиваль гучних французьких кінопрем’єр. Долучитися до прекрасного можна безкоштовно та ще й онлайн. Добірне кіно з Фанні Ардан, Луї Гаррелем, Жюльєт Бінош і Катрін Деньов … тонке, душевне, атмосферне та ідеальне для вечора!

День мрії

Хотіли порадити подорож в інше місто. Але заметіль внесла свої корективи. Тому пропонуємо вам відсвяткувати 14 лютого, влаштувавши ідеальний для себе день. Наприклад, прокинутися без будильника, сходити на масаж або тренування, поснідати в улюбленому кафе. Насолодитися кращим видом на засніжений Київ з оглядового майданчика ЦУМу і провести вечір з друзями за цікавими розмовами. Ідеальний день складається з простих речей, які надихають нас посміхатися і бути щасливішим.

У вас теж є цей список – ті нібито дрібні бажання, які ми часто залишаємо на потім. Їх черга настала!

The Stand Up. Love edition. Додатковий концерт

Стендап – вже улюблений в Україні комедійний жанр. Коміки діляться історіями з життя, цікавими спостереженнями і життєвими висновками, які викликають сміх від душі. Чудовий вечір і гарний настрій гарантовано.

На додатковому концерті The Stand Up. Love edition 14 лютого виступлять Павло Остриков, Артур Петров, Макс Коновал і Льоша Ральнік. Захід відбудеться в Києві о 16:30 в готелі «Турист» (Театральний зал). Квитки – від 300 гривень.

Через популярність стендап-виступів квитки розлітаються швидко. Якщо вільних місць вже немає, пропонуємо знайти варіанти тут.

Фестиваль гігантських китайських ліхтарів

12 лютого настає Китайський новий рік. І в Китаї святкують його пишно – влаштовуючи величезне музичне шоу з масштабними фігурами драконів, китайськими ліхтариками і танцями. У тебе є можливість зануритися в неймовірну святкову атмосферу, залишаючись в столиці. На Співочому полі з 12 лютого по 25 березня відбудеться фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Обіцяють виступ театру вогню, багато ілюмінації й вражень. Квитки від 75 до 200 гривень.

Поїздка до притулку для тварин

Якщо у тебе тане серце від виду бездомних тварин, ти можеш подарувати їм любов в День святого Валентина. Притулків десятки – гуглі і вибирай той, що до душі. Якщо координатори-волонтери будуть вдячні корму і допомозі, то котики і собачки – увазі. Поганяти з радісними цуценятками по снігу, принести добро і перезавантажитися самій … класний відпочинок на 14 лютого.

Нехай вихідні пройдуть на всі 100%.

Фото – iStock

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