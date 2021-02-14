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Як влаштувати романтичний вечір на День Святого Валентина

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Ми підібрали для тебя кілька незвичних ідей для романтичного вечора. Запевняю, це напевне сподобається твоїй другій половинці.

День закоханих багатьом асоціюється з валентинками, квітами й цукерками у вигляді сердечок. Та інколи такі романтичні вечори хочеться урізноманітнити чимось креативним і цікавим. Щоби потішити кохану людину, не обов’язково витрачати багато грошей, сил і часу. Досить просто ввімкнути уяву й трохи поекспериментувати!

День Святого Валентина 2021: Боди-арт

Психологи рекомендують парам, як спосіб зближення, спробувати разом намалювати якусь картину. А ми пропонуємо тобі дещо інтерпретувати їхні поради й, наприклад, помалювати одне на одному. Ця ідея стане прекрасним, а головне, креативним варіантом для романтичного вечора. Проте зваж: аби не було неприємних «сюрпризів» на шкірі, придбай спеціальні гіпоалергенні фарби для боди-арту.

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День Святого Валентина 2021: Піжама-паті

У день закоханих прекрасною ідеєю для романтичного вечора буде «піжама-паті». Просто запасися смашним какао або вином, солодощами та стягни двійко-трійко улюблених мультиків чи фільмів. Можна також улаштувати бій подушками! Ну, і, звичайно ж, не забудь, що головний дрес-код вашої вечірки – це піжама, але, обираючи між затишною плюшевою моделлю та сексуальною шовковою, зупинися на останній. Побачиш, піжамна вечірка закінчиться надзвичайно спекотно!

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День Святого Валентина 2021: Потанцюйте

Чудовий спосіб розшевелити почуття – це просто потанцювати. І то не на галасливій вечірці, а удвох десь у тихій затишній кімнатці. Можна навіть поекспериментувати зі стилем танцю – це може бути вогняний джаз або ж чуттєвий ніжний вальс. І обов’язково вберіться в пишні шати: вони додадуть вашому вечорові ще більше романтики!

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День Святого Валентина 2021: У пошуках скарбів

Замість банально вручити в красивій коробочці подарунка на 14-те лютого, ліпше покреатив і відправ свою другу половинку на пошуки скарбів! Намалюй мапу з безліччю загадок, маршрутів і перешкод. А в кінці шляху влаштуй якийсь романтичний сюрприз. Це може бути вечеря при свічках, або ж екстремальний стрибок із парашутом. За допомоги такого квесту ти зробиш свято не тільки незвичним, а й незабутнім. Головне, прояви фантазію й ні в чім себе не обмежуй!

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День Святого Валентина 2021: Змагання на найліпшого куховара

Улаштуй разом зі своєю другою половинкою гастро-свято у вас удома! Як щодо того, щоби провести кулінарний поєдинок і позмагатися в приготуванні якоїсь страви, приміром, суші чи святкового торта? А найприємнішою частиною вашого романтичного вечора стане поєднання приготовлених вами смакот. До речі, це непоганий спосіб перевірити кулінарні здібності твого об’єкта симпатій.

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День Святого Валентина 2021: Послання в пляшці

Іще один квест на 14-те лютого – це лист у майбутнє. Ви можете разом зі своєю другою половинкою написати таємні послання. У них укажи, про що мрієш і яким бачиш своє життя через п’ять років із цією людиною. Опісля разом сховайте свої листи в пляшку й закопайте її в саду чи якомусь іншому таємному місці. І не забудьте кілька років потому відкопати свій «скарб»!

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День Святого Валентина 2021: Спільна фотосесія

Настав час поповнити вашу колекцію фотокарток новою партією романтичних знімків. Проведіть 14-те лютого на знімальному майданчикові в гарному убранні, занурившись в атмосферу казки й романтики, яку створять тематичні декорації. Ви можете проявити фантазію та зняти кілька цікавих фотоісторій, скажімо, про те, як познайомилися.

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Фото: IStock

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