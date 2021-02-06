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Імбирне печиво: рецепт приготування покроково

Імбирне печиво: рецепт приготування покроково

Як приготувати імбирне печиво? Хочеш дізнатися секрет? Тоді читай рецепт приготування імбирного печива покроково в нашому матеріалі 

Отож, клич друзів, вмикайте ваш улюблений фільм і розпочинаємо готувати!

Імбирне печиво: інгредієнти

  • Вершкове масло – 110г
  • Борошно – 310г
  • Крохмаль-40г
  • Яйця-2 шт
  • Розпушувач-1 ч. л
  • Кориця, імбир – по ½ ч. л
  • Мед-90 г
  • Цукор-100 г

Як приготувати імбирне печиво: рецепт

Готуємо імбирне печиво покроково:

  1. Спочатку перемели вершкове масло. Можна зробити це самостійно, а можна покласти масло у блендер, який зробить все за тебе! Головне, щоб паста, яка в тебе вийде, була холодною: пісочне тісто не любить тепло.
  2. Далі в миску насип борошно і крохмаль, додай масло і розпушувач. Розбий 2 яйця, посип корицею і молотим імбиром. За бажанням можешь додати ложечку какао – буде смачно! Ретельно перемішай!
  3. До отриманої суміші додай мед та цукор і заміси тісто. На 15 хвилин постав його в холодильник.
  4. Коли тісто трішки охолоне, виклади його на робочу поверхню та вимішай. Зроби кулю. Тісто не має прилипати до рук! Кулю розділи на дві частини та сформуй з кожної млинець. Заверни їх у харчову плівку і поклади у холодильник на 40 хвилин.
  5. А зараз найцікавіше! Починаємо формувати печиво!
  6. Поклади тісто між двома листочками пергаменту і розкачай. А потім обраними для печива формочками вирізай фігурки.
  7. Випікай у духовці, розігрітій до 180 градусів хвилин 10. І коли зарум`яниться найтонша ділянка печива, воно готове! Відчуваєш аромат? На смак воно ще краще!  Смачного!

Імбирне печиво: рецепт приготування покроково

Фото: Istock

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