З Днем святого Валентина: привітання в прозі

Поздоровлення з Днем святого Валентина в прозі – вибір тих, хто хоче відрізнятися. Вірші і картинки не додадуть душевності. А ось текст, написаний від руки, або повідомлення в листуванні точно запам’ятається. Буває, що складно сформулювати думки красиво… Ми допоможемо тобі скласти текст привітання з Днем святого Валентина своїми словами. Вибирай і відправляй своїм найближчим!

Привітання з Днем святого Валентина в прозі

З Днем Святого Валентина! Ти особлива людина для мене. Завжди пам’ятай про це, навіть коли я не в настрої. У День всіх закоханих хочу ще раз нагадати, що люблю тебе. Можливо, я не так часто демонструю свої почуття, але знай, що ти моя друга половина. І завжди будеш на першому місці.

Коханий (-а), вітаю тебе з Днем святого Валентина! Знай, що я обожнюю проводити з тобою час, люблю наші душевні розмови, наші зухвалі плани на майбутнє. Я люблю, коли ти готуєш, коли ми гуляємо, коли ділимося одне з один найпотаємнішим. Зізнаюся, я дивлюся на тебе, коли ти спиш. Жартую, звичайно. Люблю тебе!

Кохана (-ий), з Днем святого Валентина! Давай почнемо наш новий рік любові без іспанських пристрастей. Мені подобається бути разом з тобою, подобається, як ми один одного доповнюємо, як вчимося одне в одного. Але побажаю нам терпіння та взаємоповаги. Нехай цей рік стане особливим для нас, нехай наші стосунки зміцніють.

З Днем Святого Валентина! Нехай любов буде міцною і справжньою, зігріває в хвилини негараздів і підтримує в будь-яких життєвих ситуаціях. Якщо ви вже знайшли свою половинку – збережіть і цінуйте її. А тим, хто ще не зустрів кохану людину бажаю обов’язково знайти!

Сьогодні наш день, День закоханих. Хочу тебе привітати, і побажати нам обом безліч романтичних і приємних моментів, спільних спогадів, і яскравих емоцій. Нехай цей день з кожним роком нагадує про наше міцне кохання, і покращує наші стосунки. Зі святом!

Фото – pixabay.com

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