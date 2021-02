Співзасновниця і тренер спортхаба ЕБШ Юлія Шум поділилася добіркою треків, під які любить тренуватися сама і займатися з гостями. Тож зберігай і собі – ідеальний плейлист для тренувань! Гортай донизу, якщо хочеш знайти вже готові добірки треків.

Впевнені, що ви не один раз починали пробіжку з вибору підходящого треку. Або шукали на YouTube мелодії для занять йогою. А може навіть наслідували Роккі і промотували в голові текст пісні Eye Of The Tiger при занятті боксом.

Доведено, що музика позитивно впливає на ефективність тренувань. Треки задають ритм, виступають додатковим мотиватором і допомагають сконцентруватися на диханні. Тому час і тобі скласти свій плейлист для тренування, і ось тобі список треків від Юлії Шум:

Stimming & HOSH & Solomun & DAVID AUGUST – Ice Cream & Bonus Miles

Stimming – November Morning

Marc Romboy vs Stephan Bodzin – Atlas

Vitalic – Levitation

Gesaffelstein & The Weeknd – Lost in the Fire

Trentemoller – Still On Fire

Cole – Trouble

A $ AP Rocky – Babushka Boi

Kendrick Lamar – DNA.

Kendrick Lamar – ELEMENT.

SHOUSE – Love Tonight

Labrinth & Zendaya – All for Us Lyrics

Monolink – Return To Oz

Tame Impala – The Less I Know The Better

Monolink – Father Ocean

Boris Brejcha & Ann Clue – RoadTrip

New Order – Blue Monday

Denzel Curry – RICKY

Tyler, The Creator – EARFQUAKE

JID – 151 Rum

Drake – Nonstop

TOO SHORT – Blow The Whistle

Cero Ismael – Darling

Juicy – Doja Cat

A $ AP Ferg ft. Future – New Level

Lizzo – Tempo (feat. Missy Elliott)

Solomun – Customer Is King

Agoria – You’re Not Alone Feat. Blase

Foals – Late Night (Solomun Remix)

Tyga feat. Offset – Taste

Smiler – Enza

Kendrick Lamar – M.A.A.D. City

ASAP Mob Feat. Juicy J – Yamborghini High

Jordan Burns – Weekend

Die Antwoord – Baby’s on Fire

Marie Davidson – Work It (Soulwax Remix)

Tyga – Lightskin Lil Wayne

А якщо тобі лінь скачувати ці треки, лови топ-10 добірок музики для тренувань з Soundcloud:

Музика для бігу

Музика для йоги

Музика для стретчінгу

Музика для кардіо

Музика для пілатеса

Музика для зумби

Музика для TRX

Музика для сайклінгу

Музика для ранкової зарядки

Музика для боксу

