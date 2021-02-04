Музика для тренувань 2021: Треклист для будь-якого виду спорту
Співзасновниця і тренер спортхаба ЕБШ Юлія Шум поділилася добіркою треків, під які любить тренуватися сама і займатися з гостями. Тож зберігай і собі – ідеальний плейлист для тренувань! Гортай донизу, якщо хочеш знайти вже готові добірки треків.
Впевнені, що ви не один раз починали пробіжку з вибору підходящого треку. Або шукали на YouTube мелодії для занять йогою. А може навіть наслідували Роккі і промотували в голові текст пісні Eye Of The Tiger при занятті боксом.
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Доведено, що музика позитивно впливає на ефективність тренувань. Треки задають ритм, виступають додатковим мотиватором і допомагають сконцентруватися на диханні. Тому час і тобі скласти свій плейлист для тренування, і ось тобі список треків від Юлії Шум:
Stimming & HOSH & Solomun & DAVID AUGUST – Ice Cream & Bonus Miles
Stimming – November Morning
Marc Romboy vs Stephan Bodzin – Atlas
Vitalic – Levitation
Gesaffelstein & The Weeknd – Lost in the Fire
Trentemoller – Still On Fire
Cole – Trouble
A $ AP Rocky – Babushka Boi
Kendrick Lamar – DNA.
Kendrick Lamar – ELEMENT.
SHOUSE – Love Tonight
Labrinth & Zendaya – All for Us Lyrics
Monolink – Return To Oz
Tame Impala – The Less I Know The Better
Monolink – Father Ocean
Boris Brejcha & Ann Clue – RoadTrip
New Order – Blue Monday
Denzel Curry – RICKY
Tyler, The Creator – EARFQUAKE
JID – 151 Rum
Drake – Nonstop
TOO SHORT – Blow The Whistle
Cero Ismael – Darling
Juicy – Doja Cat
A $ AP Ferg ft. Future – New Level
Lizzo – Tempo (feat. Missy Elliott)
Solomun – Customer Is King
Agoria – You’re Not Alone Feat. Blase
Foals – Late Night (Solomun Remix)
Tyga feat. Offset – Taste
Smiler – Enza
Kendrick Lamar – M.A.A.D. City
ASAP Mob Feat. Juicy J – Yamborghini High
Jordan Burns – Weekend
Die Antwoord – Baby’s on Fire
Marie Davidson – Work It (Soulwax Remix)
Tyga – Lightskin Lil Wayne
А якщо тобі лінь скачувати ці треки, лови топ-10 добірок музики для тренувань з Soundcloud:
Музика для бігу
Музика для йоги
Музика для стретчінгу
Музика для кардіо
Музика для пілатеса
Музика для зумби
Музика для TRX
Музика для сайклінгу
Музика для ранкової зарядки
Музика для боксу
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