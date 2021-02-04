День Святого Валентина: куди піти в Києві 14 лютого

Уже зовсім скоро День святого Валентина – найромантичніше свято року! І якщо ви досі не вирішили, де його проведете або не придумали, куди піти на побачення 14 лютого, вибирайте івент з нашої добірки й точно не прогадаєте! Ми зібрали найцікавіші заходи, що пройдуть у День всіх закоханих у Києві. І вам залишилося тільки вибрати на свій смак і купити квиточки! Хоча є івенти, на які можна потрапити безкоштовно.

Стендап та вино. St.Valentine’‎s concert

Де: Campus community

Коли: 14 лютого, 17:00

Ціна: 300 грн

Стендап та вино – ідеальний тандем для святкування Дня святого Валентина. Принаймні, так вважають популярні українські стендап-коміки Макс Вишинський та Лєра Мандзюк. Стендап та вино. St. Valentine’s Concert – це півтори години живої комедії про кохання, стосунки та пошуки другої половинки. Якщо тебе та твою другу половинку об’єднує гумор, тоді це ідеальний варіант святкування найромантичнішого дня у році.

Фільм «Після»

Де: кінотеатри

Коли: 14 лютого

Ціна: від 125 грн

Тесса Янг – молода дівчина, старанна студентка з хорошої сім’ї, нічого поганого про неї сказати не можна. Хардін Скотт – красивий бунтар, від якого всі дівчата просто втрачають розум. Вони познайомилися в коледжі, і між ними одразу виникла хімія, але Тесса намагалася її заперечувати. Хардіну все ж вдалося підкорити серце дівчини, вони почали зустрічатися. Але про хеппі-енд говорити рано, адже у хлопця є велика таємниця.

Концерт Христини Соловій

Де: Caribbean Club

Коли: 14 лютого, 19:00

Ціна: від 990 грн

14 лютого, до Дня святого Валентина, Христина Соловій вперше за довгий час дасть особливий концерт. Співачка представить романтичну програму «Тримай мене міцно» у столичному Caribbean Club Concert-Hall. Кількість квитків на довгоочікуваний концерт співачки лімітована – лише 100 одиниць. Христину Соловій називають лемківською Офелією, а її найвідомішу пісню «Тримай» – одою кохання та гімном усіх закоханих. Спеціально до Дня святого Валентина Христина виконає свої найвідоміші пісні: «Тримай», «Fortepiano», «Хто, як не ти», «Любий друг», «Шкідлива Звичка», «Про весну» та першу ластівку майбутнього весняного альбому – «Коала».

«Про що мовчать чоловіки»

Де: кінотеатр «Кінопанорама»

Коли: 14 лютого, 16:00, 19:00

Ціна: 300-500 грн

«Про що мовчать чоловіки або Дикун FOREVER» – це моновистава у жанрі стендап. Вона поставлена за мотивами п’єси американського актора і сімейного психолога Роба Беккера, яка протрималась рекордну кількість часу на сценах Бродвею і Вегаса. Ця вистава стане чудовим варіантом побачення для пар, які хочуть відпочити та подивитися на свої стосунки збоку. Ви зможете зрозуміти абсурдність суперечок між жінками і чоловіками та краще порозумітися зі своєю другою половинкою. Такий собі веселий сеанс психотерапії для двох, але зі сміхом замість сліз!

The Stand Up | Love Edition

Де: готельний комплекс «Турист»

Коли: 14 лютого, 19:00

Ціна: 300-350 грн

The Stand up і Комедійна Компанія організовують концерт «LOVE EDITION». Смішний романтичний вечір для парочок, які не дуже люблять мімімі у День святого Валентина. Цього дня можна буде послухати хіхі-хаха про стосунки від Павла Острикова, Артура Петрова, Макса Коновала, Льоші Ральника та ведучого Френка.

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