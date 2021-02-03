Класичний рецепт яблучного крамбла
Яблучний крамбл – це англійський традиційний десерт з фруктів, запечених під скоринкою з крихт пісочного тіста. Ми знайшли для тебе найпростіший рецепт крамбла з яблуками і корицею, який точно сподобається усім членам твоєї родини. Готується дуже легко!
Щоб приготувати яблучний крамбл, тобі знадобиться:
яблукі – 6 шт.
коричневий цукор – 250 г
пшеничне борошно – 150 г
вершкове масло – 125 г
лимонний сік – 1 ч. л.
кориця – 1 ч. л.
ванільний цукор – 1 ст. л.
Отже, починаємо готувати!
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Помий яблука і почисти їх від шкірки, наріж їх часточками середнього розміру, а потім висип у форму, попередньо змащену вершковим маслом. Зверху скропи лимонним соком, посип корицею і ванільним цукром.
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В окремій мисочці змішай борошно з цукром, додай масло, порізане кубиками, і ретельно виміси, поки не вийде тісто, що розсипається на грудочки.
Покриши це тісто на яблука, і постав наш крамбл у духовку, розігріту до 200 градусів, на 30 хвилин. Смачного!
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