Відмовився від їжі тваринного походження і не знаєш, як урізноманітнити сніданок, обід і вечерю? Пісні рецепти не такі одноманітні, як може здатися на перший погляд. Можна приготувати чимало смачних страв із овочів та накрити стіл так, щоб здивувати гостей. Як це зробити? Ми підготували для тебе ТОП-10 рецептів пісних страв. Все дуже просто, а головне смачно! Записуй, готуй та дивуй своїх друзів новими і смачними смаколиками. Приємного апетиту!

Рум’яна картопелька в соєвому соусі, запечена в духовці

Інгредієнти:

картопля – 800 г.,

соус соєвий – 4 ст. л.,

олія – ​​5 ст. л.,

часник подрібнений – 1 ст. л.,

суміш сухих італійських трав – 1 ч. л.,

горіх мускатний мелений – 0,5 ч. л.,

перець чорний мелений – 0,5 ч. л.

Картопелька в соєвому соусі, запечена в духовці: спосіб приготування покроково

Добре вимий та почистити картоплю. Потім розріж її на 2 або 4 частини, в залежності від розміру, та відварити до напівготовності.

Готуємо соус. В мисці змішай соєвий соус, олію, часник, перець, сухі трави та мускатний горіх. Тепер у трішки прохолодну картоплю додай соус і перемішай.

Форму для запікання змасти олією та склади у неї картоплю. Запікай в духовці 15-20 хвилин при температурі 200 градусів.

Таку страву можна подавати разом з запеченими овочами, авокадо чи салатом.

Пісні бананові оладки

Інгредієнти:

банани стиглі – 1-2 шт. в залежності від розміру,

вівсяні пластівці – 0,5 склянки,

борошно – 1,5 склянки,

цукор – 2-4 ст. л.,

розпушувач – 2 ч. л.,

кориця (за бажанням) – 1 ч. л.,

вода – 2 склянки,

рослинна олія – ​​1 ст. л. в тісто + 3-4 ст. л. для смаження,

варення або мед для подачі за бажанням.

Пісні бананові оладки: спосіб приготування покроково

У великій мистці розімни банани до стану пюре і потім змішай з водою. Перетри вівсяні пластівці у борошно (за допомогою, наприклад, кавомолки). Змішай усі сухі інгредієнти в окремому посуді. Додай бананову суміш та добре все перемішай. В тісто влий ложку рослинної олії і знову все ретельно перемішай.

Добре розігрій сковорідку та налий в неї одну столову ложку олії, потім виклади на неї оладки за допомогою ложки. Вони повинні смажитись на помірно-середньому вогні з одного боку приблизно 2-3 хвилини до золотистого кольору. Переверни оладки на іншу сторону і підсмаж ще пару хвилин, до рум’яності.

Все, страва готова! Подавай пісні бананові оладки теплими, з варенням або медом.

Запечені овочі в часниковому маринаді

Інгредієнти:

перець болгарський – 4 шт.,

кабачок – 1 шт.,

баклажани – 3 шт.,

цибуля ріпчаста – 2 шт.,

помідори – 2 шт.,

перець гострий стручковий – 1 шт.,

часник – 4 зубчики,

кріп свіжий – 1 пучок + для подачі,

соус соєвий – 4 ст. л.,

оцет яблучний – 2 ст. л.,

олія – ​​4 ст. л.,

перець чорний мелений – за смаком,

сіль за смаком,

Запечені овочі в часниковому маринаді: спосіб приготування покроково

Для початку зробимо маринад для овочів. Для цього тобі необхідно почистити і подрібнити часник, до нього додати дрібно нарізаний кріп, і туди ж влити рослинну олію, яблучний оцет і соєвий соус. Все ретельно перемішати. Маринад для овочів готовий.

Далі ретельно очисти ріпчасту цибулю та кабачки, а з солодкого та гострого перцю витягни насіння. Баклажани, болгарський перець, кабачки і помідори наріж великими шматочками, а цибулю півкільцями. Гострий перець – невеликими кільцями.

Усі овочі виклади в глибоке деко та залий маринадом. Далі додай сіль та перець за смаком і все добре змішай. Деко з овочами необхідно накрити харчовою плівкою і залишити маринуватися на одну годину.

Розігрій духовку до 180 градусів та запікай протягом 30-40 хвилин.

Готові запечені овочі подавай зі свіжою нарізаною зеленню. Смачного!

Овочевий плов з грибами

Інгредієнти:

рис – 1 стакан,

грибний бульйон – 2 ст.,

зелений горошок – 150 г,

мариновані або заморожені опеньки – 150 г,

цибуля ріпчаста – 1 шт.,

томатна паста – 2 л .,

рослинна олія – 2л.,

цукор – пів ложки,

карі, чорний перець і сіль – за смаком,

зелень

Овочевий плов з грибами: спосіб приготування покроково

Готуємо розсіл для плову. Візьми склянку води та додай томатну пасту, цукор і сіль. Постав розсіл на плиту і після закипання поклади в нього горошок та провари близько 5 хвилин.

Ріпчасту цибулю поріж невеликими кубиками і злегка протушкуй на рослинній олії. Тепер до цибулі можна додати гриби і трохи обсмажити. Ретельно перебери та декілька разів промий рис і розклади крупу в горщики. Додай розсіл, а також цибулю з грибами. Тепер посоли і кинь приправи.

Підготовлену для приготування кашу залий гарячим грибним бульйоном. Після цього всі горщики закрий кришками і постав в духовку, розігрівши її до 200 градусів.

Готується овочевий плов близько 40 хвилин. Перед подачею прикрась страву свіжонарізаною зеленню.

Котлетки з гречаної каші та картоплі

Інгредієнти:

гречана каша – 3 склянки,

картопля – 5-6 шт.,

вода (за бажанням) – 0,5-1 ст.,

сіль, перець – за смаком,

олія – ​​5-7 ст. л.,

зелень

Котлетки з гречаної каші та картоплі: спосіб приготування покроково

Очисти картоплю від шкірки, вимий і натри її на дрібній тертці. Додай гречану кашу, сіль та перець, і все ретельно перемішай. Має вийти в’язка маса. Якщо гречана каша розсипчаста і маса після перемішування вийшла не в’язка – долий води і знову все перемішай.

Готовий гречаний фарш сформуй у котлетки. Щоб вони не розсипалися на сковороді, усю цю масу потрібно гарненько ущільнити. Для цього перекладай фарш з руки в руку, міцно притискаючи.

На сковороді добре розігрій олію та виклади котлетки. Смаж їх на середньо-сильному вогні до рум’яної скоринки – 2 хвилини. Потім переверни і просмаж ще 1-1,5 хвилини з іншого боку. Додай олію і повтори всю цю схему з наступною порцією.

Котлетки прикрась зеленню, і подавай разом з овочевим салатом. Страва вийде ситною та дуже смачною.

Цвітна капуста «по-тайськи»

Інгредієнти:

капуста цвітна свіжа – 650 г.,

стебла зеленої цибулі – 5 шт.,

часник – 5 зубчиків,

перець чилі – 2 шт.,

кінза – 1 пучок,

олія арахісова (кунжутна) – 1 ст. л.,

соєвий соус – 2 ст. л.,

соус (тайський кисло-солодкий або будь-який інший) – 1 ст. л.,

імбир подрібнений – 1 ч. л.,

цукор – 1 ч. л.,

куркума – 0,5 ч. л.,

бульйон овочевий – 0,5 скл.

Цвітна капуста «по-тайськи»: спосіб приготування покроково

Наріж кружальцями цибулю та подрібни часник. Видали насіння у перця чилі і також поріж його кружальцями.

Розігрій на сковорідці арахісову олію (можна замінити її кунжутною), додай часник, чилі, зелену цибулю та імбир, тертий на дрібній тертці. Далі злегка обсмаж усі ці інгредієнти.

Розбери на суцвіття цвітну капусту та додай її до овочів, потім влий соєвий та тайський кисло-солодкий соус (або будь-який інший). Додай цукор, куркуму і овочевий бульйон. Тушкуй протягом 10 хвилин.

Перед готовністю додай до страви велику жменьку подрібненої кінзи, адже саме вона підкреслить смак страви.

Цвітну капусту по-тайськи можна подавати як гарячою, так і холодною.

Тушкований гарбуз з цибулею та зеленню

Інгредієнти:

гарбуз -350 г,

цибуля – 1 шт.,

часник – 1 шт.,

сіль – за смаком,

кмин, чебрець – за смаком,

перець чорний молотий – за смаком,

рослинна олія – 30 мл.,

вода – 50 мл.,

зелень – за смаком

Тушкований гарбуз з цибулею та зеленню: спосіб приготування покроково

Гарбуз очисти від шкірки і насіння, промий та поріж великими кубиками приблизно 2 на 2 см. Якщо сорт овоча з м’якою щільністю можна порізати і на більші шматочки.

Ріпчасту цибулю очисти від лушпиння, промий та розріж навпіл. Кожну з половинок подрібни півкільцями. Влий в каструлю/казан або сковороду з високим бортом рослинну олію. Помісти ємність на плиту і прогрій, виклади нарізку із цибулі та обсмаж її близько 3-5 хвилин до легкої рум’яності. Потім поклади гарбузові кубики до цибулевої піджарки. Додай сіль, сушений чебрець, мелений чорний перець та інші приправи або спеції за смаком: розмарин, орегано і так далі.

Почисти часник від лушпиння, подрібни його та додай у страву. Якщо зубчик часнику великий або ти використовуєш кілька зубчиків для посилення часникового аромату, то краще пропустити їх через часничницю. Якщо немає свіжого часнику – заміни його часниковим порошком.

Акуратно перемішай та обсмаж овочі приблизно 3-5 хвилин. Важливо дуже рідко перемішувати гарбуз, адже він може стати м’яким, і страва не перетворилася на пюре.

Влий в ємність гарячу воду та накрий кришкою і обов’язково зменш вогонь до мінімального. Потушкуй гарбуз приблизно 5-6 хвилин. Цього часу цілком вистачить для його приготування. Якщо гарбуз порізаний більшими кубиками, то додай ще 2-3 хвилини.

Готову страву виклади на тарілки та прикрась подрібненою і промитою зеленню, наприклад зеленою цибулею.

Паста з грибами і пісним соусом песто

Інгредієнти:

макарони з твердих сортів пшениці- 300 г,

гриби (шампіньйони або будь-які інші) – 200 г,

цибуля ріпчаста – 1 шт.,

оливкова олія – ​​1 ст.л.,

базилік свіжий – 1 гілочка.

для соусу песто:

базилік – 30 г.,

оливкова олія – 1 ст.л.,

кедрові горішки – 20 г,

часник – 1 зубчик,

сіль – за смаком.

Паста з грибами і пісним соусом песто: спосіб приготування покроково.

Спочатку приготуємо соус Песто. Перебий на блендері базилік, оливкову олію, кедрові горішки, часник та додай до них сіль за смаком. Цей соус можна зробити про запас, він чудово зберігається в холодильнику в герметичній баночці до 2-х тижнів.

Тепер наріж ріпчасту цибулю дрібними кубиками, почисть шампіньйони і подрібни їх пластинками. У сковороду налий рослинну олію, прогрій її на середньому вогні та додай цибулю і гриби. Смаж їх протягом 10-12 хвилин.

Виклади до обсмажених грибів з цибулею пісний соус песто та все ретельно перемішай. Протушкуй все разом ще 5 хвилин.

Готуємо макарони. Постав велику каструлю з 2 л води на вогонь, і як тільки вода закипить, посоли її та відправ туди макарони. Час приготування вказаний на упаковці.

Готові макарони відкинь на друшляк, щоб з них стекла вода. Потім виклади у сковороду до грибного соусу з песто і добре перемішай всі інгредієнти. Прогрій все ще пару хвилин і зніми сковороду з вогню.

Готову пасту з грибами і пісним соусом песто варто подавати гарячою.

Тушкована червона квасоля з овочами

Інгредієнти:

червона квасоля – 60 г,

морква – 2 шт.,

цибуля ріпчаста – 1 шт.,

гарбуз – 150 г.,

болгарський перець – 1 шт.,

томатна паста – 45 г.,

овочевий бульйон – 2 ст.л.,

спеція суміш трав – 1 г.,

базилік – 1.5 ч.л.,

кріп, сіль – за смаком,

рослинна олія – за смаком.

Тушкована червона квасоля з овочами: спосіб приготування покроково

Помий квасолю та замочи її в холодній воді на ніч. Потім відвари в цій же воді до м’якості. Посоли її за 10-15 хвилин до готовності. Час варіння квасолі приблизно 50 хвилин. Злий воду.

Почистити моркву, добре вимий її та наріж четвертинками. Очисти перець від насіння, помити його та наріж невеликими кубиками.

На сковороді обсмаж моркву з додаванням рослинної олії протягом 10 хвилин, періодично помішуючи. Поклади нарізану цибулю та обсмажуй 5 хвилин. Потім додай гарбуз, все ретельно перемішай та готуй ще 2-3 хвилини.

До овочів додай болгарський перець та пару ложок води або овочевого бульйону. Все ретельно перемішай. Якщо потрібно, підлий олію. Тушкуй під кришкою на повільному вогні 5 хвилин.

Подрібни кріп. Потім посоли овочі, додай томатну пасту, пряні трави, зелень. З’єднай овочі з вареною квасолею, перемішай та тушкуй протягом 10 хвилин. Виключи вогонь та дай страві настоятися під кришкою 5-10 хвилин.

Квасолю можна поєднати з будь-якими овочами – кабачками, баклажанами, картоплею. Експериментуючи, можна підібрати найбільш смачний варіант. Подавай тушковані овочі з квасолею гарячими як самостійну страву.

Рулетики з баклажанів, мариновані в томатному соусі

Інгредієнти:

баклажани – 2 шт.,

помідори консервовані у власному соку (або свіжі) – 800 г.,

перець солодкий – 1 шт.,

морква – 1 шт.,

цибуля ріпчаста – 1 шт.,

перець гострий свіжий – 0,5 шт.,

часник – 2 зубчики,

петрушка свіжа або кінза – 1 пучок,

сіль, цукор – за смаком,

перець чорний мелений – за смаком,

рослинна олія.

Рулетики з баклажанів, мариновані в томатному соусі: спосіб приготування покроково

Готуємо начинку з баклажанів. Поріж баклажани уздовж тонкими смужками, потім замочи їх в холодній підсоленій воді на півгодини. Важливо, щоб вони повністю занурилися в воду.

Очисти солодкий перець від насіння і поріж його тонкою соломкою. У гострого перцю теж видали насіння та подрібни. Моркву потрібно натерти на крупній тертці, а часник подрібнити ножем. Цибулю наріж четвертинками або півкільцями в залежності від розміру.

Помідори у власному соку змішай з сіллю і цукром. Якщо не вистачає кислоти, можна додати лимонний сік або оцет.

На розігрітій сковороді з рослинною олією дуже швидко обсмаж часник. Відразу ж виклади цибулю та обсмаж до прозорості. Додай натерту моркву і смаж ще 1 хвилину. Кинь туди ж солодкий перець, і просмаж ще 7-8 хвилин. Посоли, поперчи за бажанням і просмаж ще 1 хвилину. Потім вимкни і додай зелень, все ретельно перемішай. Овочева начинка для баклажанів готова.

Злий воду з баклажанів та розклади їх на листі, застеленому пергаментом. Змасти баклажани зверху рослинною олією та запікай в духовці при 200 градусах, 15 хвилин.

Тепер загорни в баклажани овочеву начинку таким чином, щоб виходили рулетики. Покрий дно будь-якої форми приготованим томатним соусом (маринадом) та щільно уклади рулетики швом вниз в маринад. Кожен шар баклажанів з начинкою заливай томатним маринадом.

Накрий заготовку кришкою або харчовою плівкою (зроби кілька проколів) і постав закуску з баклажанів в холодильник на добу.

Все, страва готова. Подавай її як закуску до будь-якого гарніру. Смачного!

Ці пісні рецепти урізноманітнять твій раціон і стануть хорошим доповненням до святкового столу.

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