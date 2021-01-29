Низькокалорійний шоколадний мус: Покроковий рецепт
Чи бувають дієтичні десерти? Так! І один з них – шоколадний мус. Для тебе ми знайшли низькокалорійний смаколик, який не зіпсує фігуру. Записуй покроковий рецепт.
Інгредієнти для приготування шоколадного мусу
Сир знежирений – 300 г
Какао – 1,5 ст. л
Йогурт натуральний – 100 г
Вода – 30 мл
Желатин – 15 г
Підсолоджувач – за смаком
Приготування шоколадного мусу. Крок 1
Збий сир в блендері. Додай підсолодити і какао. Ретельно перемішати до повної однорідності.
Чізкейк: рецепт без випічки з желе, сиром і печивом
Приготування шоколадного мусу. Крок 2
Желатин висип в мисочку і залий холодною водою. Ретельно перемішай і залиш на 15-20 хвилин.
Приготування шоколадного мусу. Крок 3
Вилий суміш з желатином в каструльку і постав на вогонь. Не доводячи до кипіння, поступово вливай сирний крем. Зніми з вогню і збий масу до однорідної консистенції.
Сирники: топ-3 простих і смачних рецепти
Приготування шоколадного мусу. Крок 4
Перелий мус в невеликі креманочкі або чашки і постав в холодильник на 2-3 години. Наш низькокалорійний смачний мус готовий!
Можеш посипати його чорним тертим шоколадом і горіхами. Смачного!
Фото – iStock