Шоколадний кекс: рецепт приготування в мікрохвильовій печі
Напевно ви чули, що можна приготувати шоколадний кекс у мікрохвильовці. І ми знайшли простий і швидкий рецепт цієї страви, яку зможе приготувати навіть недосвідчена господиня!
Записуйте покроковий рецепт шоколадного кексу в мікрохвильовці.
Необхідні інгредієнти:
- 3 ст. л. цукру;
- 4 ст. л. борошна;
- 2 ст. л. какао;
- 1 яйце;
- 3 ст. л. молока (можна замінити нежирними вершками);
- 3 ст. л. розтопленого вершкового масла або олії.
Беремося до приготування!
Рецепт шоколадного кексу в мікрохвильовці. Крок 1
Борошно просіваємо через сито. Додаємо цукор, какао і ретельно перемішуємо.
Рецепт шоколадного кексу в мікрохвильовці. Крок 2
В окремій посудині змішуємо яйце, молоко і масло до однорідності.
Рецепт шоколадного кексу в мікрохвильовці. Крок 3
До рідкої суміші всипаємо суху, з цукром і какао. Замішуємо тісто.
Рецепт шоколадного кексу в мікрохвильовці. Крок 4
Викладаємо тісто у змащену маслом форму. Вона може бути будь-якою – від звичайної чашки до фігурної силіконової.
Рецепт шоколадного кексу в мікрохвильовці. Крок 5
Виставляємо в мікрохвильовці максимальну потужність і випікаємо наш десерт 5-7 хвилин. Якщо ви вибрали велику форму – до 15 хвилин
Наш шоколадний кекс готовий! До речі, за смаком ви можете додати в тісто горіхи, сухофрукти, шматочки шоколаду – на що вистачить фантазії! А перед подачею посипте кекс цукровою пудрою. Смачного!
Фото: istock
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