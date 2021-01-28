



День святого Валентина наближається, а що подарувати дівчині на День всіх закоханих поки не зрозуміло? Ми допоможемо вирішити це нелегке завдання. Для того, щоб сюрприз вдався, важливо зробити його максимально індивідуальним. Якщо твоя пара сентиментальна – роби акцент на вашу історію кохання і романтику, якщо практична – полегши її життя за допомогою гаджетів, якщо обожнює шопитись – придивися до її косметичних брендів і брендів одягу. Якщо твоя кохана обожнює читати і вчитися чомусь новому – то майстер-класи та лекції тобі в допомогу. Сподіваюся, ти вловив хід наших думок, як і натяки своєї дівчини напередодні Дня всіх закоханих.

Що подарувати на День Святого Валентина дівчині? Ідеї ​​подарунків

Красиве взуття

Жодна дівчина не відмовиться від красивого взуття! Це не обов’язково мають бути туфлі на височенних підборах. Кросівки, кеди, лофери, мюлі, ботильйони… Не переживай, якщо ці слова тобі нічого не сказали. Краще візьми свою дівчину за руку, поведи в магазин і скажи, що оплатиш будь-яку пару, яку вона вибере. Так ти точно догодиш їй.

Гаджети

Технічні новинки зберігають купу часу і виконують багато корисних функцій. Варіантів для подарунка безліч – все залежить від того, чим захоплюється твоя половинка або що ненавидить робити по дому. Обожнює спорт – придивися до фітнес-трекера, водонепроникних навушників-плеєра для плавання. Терпіти не може пилососити – робот-пилосос вже підморгує тобі з полиці магазину. Її ноутбук постійно глючить – ти сам знаєш що робити.

Освіта

Майстер-класи, лекції, курси підвищення кваліфікації… Бізнес-вумен вони такі. Завжди дивляться вперед і працюють над собою. Придивися до бізнес-літератури з її профілю чи дай можливість вдосконалити навички в сферах, якими вона захоплюється. Ні, це не нудно. Адже вона щиро отримує від цього задоволення.

Романтична прогулянка

З цією дівчиною ти пам’ятаєш всі важливі дати вашої пари: перший поцілунок, перша зустріч, перше побачення? Вона романтична натура і любить увагу? Радимо створити максимально сентиментальну атмосферу в цей день: сніданок у ліжко, квіти, прогулянка по ваших особливим місцях, романтичне побачення увечері і, звичайно, замочок кохання на мосту закоханих. Не забудь зберегти цей день у фото, щоб зробити фотокнигу.

Екстрений варіант

Буває так, що День святого Валентина геть вилітає з голови. А хочеться придумати щось особливе. Не встиг нічого купити? Є екстрений варіант. Зроби їй сертифікат на три вето і три бажання, які діють протягом року. І вона може скористатися ними в будь-якій ситуації і ці рішення оскаржуватися не будуть. А на додаток – ти весь цей день будеш виконувати її дрібні бажання і доручення. Повір, тобі може бути важко, але цей день нівелює всі ваші дрібні конфлікти. Бажаємо тобі терпіння. Хоча … таким чином ти перевіриш свою дівчину теж …

Що подарувати дівчині на День святого Валентина,

якщо ти хочеш завершити стосунки?

Купляй ось це, даруй.. і не дякуй. Результат гарантовано. Якщо знайдеш хутряну шапку із китичкою збоку і стразами по обідку – 100% розійдетеся.

Не такі дієві варіанти, але скандал буде точно:

– віник і совок,

– каструлі і сковорідки,

– фоторамка,

– чашка, присвячена її знаку зодіаку,

– ваги і курс антицелюлітного масажу,

– поповни їй мобільний телефон на 30 гривень,

– гвоздики в целофані, будь-які квіти в целофані з напиленням із блискіток,

– річну передплату на tinder gold.

Сподіваємося, що ми надихнули тебе. Хай подарунок на День святого Валентина попаде у саме сердечко.

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