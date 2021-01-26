Як доглядати за шкірою взимку? 7 лайфхаків

Догляд за шкірою взимку відрізняється від догляду в більш теплу пору року. Через холод виникає безліч проблем, серед яких і пересушування, і лущення, і роздратування, і втрата тургору. Правила догляду за шкірою в мороз досить прості й ефективні. Ми підготували для тебе 7 лайфхаків по догляду за шкірою взимку. Користуйся і милуйся своїм відображенням у дзеркалі.

Одне з основних правил – живлення і зволоження шкіри. Твоє спасіння в холоди – дитячий крем. Саме він забезпечить шкірі максимальний догляд. Важливо: уважно читай склад, в ньому мають бути пантенол, бджолиний віск і жирні масла. Та пам’ятай, що наносити крем потрібно в приміщенні і до того ж почекати 10-15 хвилин до повного вбирання есенції в епідерміс. Якщо ти нанесеш крем і відразу вийдеш на мороз, то це тільки зашкодить шкірі, адже крем почне підмерзати прямо у тебе на обличчі або руках.

Ще одна проблема взимку – обвітрені губи. Ніхто не підозрює, що впоратися з потрісканими запаленими губами допоможе … чай. Так-так, звичайний чай! Приклади теплий пакетик до обвітрених губ, і через 10 хвилин все як рукою зніме. Справа в тому, що танін, що міститься в напої, заспокоює і знімає запалення. І звичайно, не забувай піклуватися про губи, наносячи гігієнічну помаду з жирними маслами, наприклад горіха макадамія, кокоса або бджолиного воску.

Не варто забувати і про шкіру тіла, яка під шарами одягу теж страждає. Один з варіантів догляду – ванна з вівсянкою. Рецепт простий: насип в мішечок в сіточку масу з мілкорозмелених вівсяних пластівців (чашечка), молока (пів склянки) і будь-якого ефірного масла (декілька крапель) і додай в теплу воду. Ця ванна зніме запалення шкіри, додасть їй пружності, а ефірне масло розслабить тебе після важкого робочого дня. Важливо: приймай таку ванну не більше 20 хвилин.

Відмовся взимку від косметичних засобів на основі пудри. Вони зіграють з тобою злий жарт, підкресливши найменше лущення і роздратування епідермісу. Альтернативою такій косметиці будуть їх кремові аналоги, які, між іншим, можна зробити і самостійно. Досить просто змішати той же пудровий хайлайтер з тонуючим кремом або емульсією!

Вибираючи б’юті-новинки, зупинись на «м’яких» засобах без спирту. Наприклад, якщо твоя шкіра схильна до жирності, перейди на крем для нормальної та комбінованої шкіри. А якщо – нормальна, використовуй засоби для сухої шкіри.

Приймай вітаміни, відмовся від шкідливої їжі і обов’язково пий воду. Ці прості правила краще найдорожчих кремів забезпечать твоїй шкірі красивий колір і еластичність. Адже організм потрібно підтримувати також зсередини!

Підтримувати тонус тіла тобі допоможе контрастний душ. Міняй температуру води від гарячої до літньої, це допоможе не тільки підтримувати еластичність шкіри, але підбадьоритися. І обов’язкове зволоження – легкі кремові текстури для тіла і на основі масла – для шкіри, що не захищена від вітру і морозу.

Постійно зволожуй тіло, правильно харчуйся, пий воду – і твоя шкіра буде радувати тебе навіть в люті морози.

Фото – IStock

Читай також:

Як почати бігати: 10 порад для правильного настрою

Догляд за волоссям у зимовий період