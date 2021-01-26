Вихідні в лютому 2021: чи будуть додаткові вихідні?

Якщо в першому місяці 2021 було багато додаткових вихідних, то, на жаль, лютий нас так балувати не буде. І тим не менше, час, щоб відпочити і відволіктися від роботи і навчання знайдеться.

Всього в лютому 2021 двадцять вісім днів. З них 20 – робочих, й 8 вихідних. Додаткових вихідні в цьому місяці не передбачається, але засмучуватися не варто, адже лютий завжди задає особливий романтичний настрій!

14 лютого – День всіх закоханих – в 2021 році припадає на неділю, тож у вас буде прекрасна можливість провести зі своєю половинкою весь день! Але не забудьте, якщо ви хочете відзначити свято в ресторані або кафе, в кіно або театрі (а ми дуже сподіваємося, що 14 лютого буде така можливість), варто забронювати стіл й купити квитки заздалегідь.

Фото: IStock

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