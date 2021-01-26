Що приготувати на вечерю? Як запевняють лікарі та дієтологи, вечеря – необхідний та обов’язковий прийом їжі, який пропускати не можна. Головне – вечеря має бути правильною та легкою. Саме тому ми підготували для тебе рецепти, які збережуть фігуру та будуть неймовірно простими у приготуванні. Тримай ТОП-5 страв, що можна приготувати на вечерю.

Смажений лосось із салатом з руколи та авокадо: рецепт приготування покроково

Усі дієтологи та лікарі одностайно вважають червону рибу ідеальною вечерею. Вона багата на «здорові» жири та омега-3 жирні кислоти. Вони допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань. А якщо додати легкий салат, вийде ситна та корисна вечеря.

Інгредієнти для приготування смаженого лосося з салатом з руколи та авокадо:

філе лосося – 4 шматки по 150 г

рукола – 1 упаковка

авокадо– 1 шт.

оливкова олія – 100 мл

сік лимону – 2 ст. л.

сир пармезан – за смаком

сіль – за смаком

перець – за смаком

Як приготувати смаженого лосося з салатом з руколи та авокадо:

Очисти шкірку стейку лосося від луски. Промий шматок під проточною водою та прибери залишки води паперовими рушниками. Розігрій сковорідку на середньому вогні та додай оливкової олії. Поклади стейк лосося шкіркою донизу, трошки зменшивши вогонь. Смаж рибу 6 хвилин. Переходимо до салату. Розмішай у мисці руколу, лимонний сік, три столові ложки оливкової олії та нарізане кубиками авокадо. Посоли, поперчи та додай тертий пармезан. Настав час перевернути лосось та підсмажити його з іншого боку ще кілька хвилин. Перед подачею переклади рибу на паперовий рушник, щоб він ввібрав у себе зайву олію. Смачного!

Салат Цезар із креветками: рецепт приготування покроково

Інгредієнти для приготування салату Цезар з креветками:

креветки – 300 г

листя салату – 200 г

помідори чері – 8 шт.

яйця перепелині (або курячі) – 4 шт.

огірок – 1 шт.

сир пармезан – 20 г

Інгредієнти для соусу:

йогурт натуральний – 50 мл

жовток відварений – 1 шт.

гірчиця дижонська – 1 чайна ложка

сік лимона – 1 чайна ложка

сіль – за смаком

Як приготувати салат Цезар з креветками:

Почнемо приготування з соусу. Для цього помісти всі інгредієнти у блендер і подрібни до однорідності. Соус готовий! Далі відвари креветки в підсоленій воді. Кидати креветки потрібно у киплячу воду та варити не більше трьох хвилин. Після цього подрібни салат, наріж помідори та огірки. Відвари перепелині яйця. Розріж їх на половинки. Усе, що залишилося, – це змішати інгредієнти, полити їх соусом та додати потертий пармезан.

Печеня з тофу: рецепт приготування покроково

Ця страва для вечері особливо сподобається поціновувачам вегетаріанської дієти. Печеня з тофу корисна тим, що містить багато вітамінів A і K, калію та мікроелементів. Вони добре впливають на роботу серця, покращують зір та стан кісток.

Інгредієнти для приготування печені з тофу:

тофу – 220 г

ріпчаста цибуля – 1/2 шт.

печериці – 3 шт.

помідори чері – 5 шт.

шпинат – 1 упаковка

соус чилі – за смаком

Як приготувати печеню з тофу:

Візьми невелику сковорідку та розігрій її на середньому вогні. Помий та наріж почищені печериці, потім кубиками наріж цибулю та обсмаж їх на сковорідці протягом 2-3 хвилин. Готовність можна буде визначити, коли цибуля стане прозорою, а гриби – м’якими. Потім додай на сковорідку нарізаний шматочками тофу. Ретельно все перемішай та посмаж ще 2 хвилини. Останніми на сковорідку запускай помідори та шпинат, адже їм не потрібно багато часу на вогні. Посмаж усе ще 3-4 хвилини. Потім додай за смаком соус чилі. І страву можна подавати!

Тефтелі з легким сиром: рецепт приготування покроково

Інгредієнти для приготування тефтелів з легким сиром:

фарш курячий – 200-300 г

спеції – за смаком

соєвий соус – 1 столова ложка

кабачок – 1/2 шт.

морква – 1/2 шт.

цибуля – 1/2 шт.

свіжа зелень – пучок

легкий сир – 30 г

Як приготувати тефтелі з легким сиром:

Скип’яти воду у каструлі, попередньо додавши чайну ложку солі. Натри на дрібній тертці овочі та дрібно поріж цибулю. Змішай усі інгредієнти, крім сиру, до однорідної маси. Зліпи з готового курячого фаршу кульки та поклади у кожну шматочок сиру. Коли вода закипить, вари кульки під кришкою близько 15 хвилин. Вийми тефтелі з каструлі та прикрась їх гарніром з овочів.

Смажена скумбрія з томатним міксом та кіноа: рецепт приготування покроково

Інгредієнти для приготування смаженої скумбрії з кіноа:

кіноа – 300 г.

сіль – за смаком

лимон – 1/2 шт.

скумбрія – 4 шт.

чорний мелений перець – за смаком

мелений коріандр – 1 чайна ложка

оливкова олія – 3 столові ложки

свіжий розмарин – 2 гілочки

часник – 2 зубчики

помідори – 800 г

червоний перець чилі – 1 шт.

бальзамічний оцет – 1 столова ложка

знежирений йогурт – 2 столові ложки

тертий хрон – 2 чайні ложки (з гіркою)

свіжий базилік – кілька гілочок

Як приготувати смажену скумбрію з томатним міксом та кіноа:

Спочатку приготуємо кіноа. Закип’яти 2 склянки води і кинь у неї кіноа. Додай солі за смаком та лимон і вари з закритою кришкою, час від часу помішуючи. Або ж скористайся пароваркою. У будь-якому разі кіноа буде готова хвилин через 20-30. Тепер переходимо до риби. Зроби на кожній скумбрії поперечні надрізи з двох боків, залишаючи до кістки приблизно 2 см. Натри рибу сіллю, чорним перцем і меленим коріандром. Нагрій сковорідку на середньому вогні, додай 1 столову ложку оливкової олії. Виклади рибу на сковорідку, посипавши її розмарином та подрібненими зубчиками часнику. Обсмажуй з обох боків до появи золотистої скоринки. Настав час соусу. Змішай йогурт та хрін. Тепер можна зібрати все до купи та подати вечерю. Для цього наріж томати та виклади їх на широке блюдо. Зверху кинь порізаний перець чилі. Відіжми кіноа, заправ її двома столовими ложками оливкової олії і однією столовою ложкою бальзамічного оцту. Виклади на тарілку рибу. Насолоджуйся!

Фото: IStock

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