Як приготувати імбирне печиво: рецепт

Як приготувати імбирне печиво? Хочеш дізнатися секрет? Тоді читай рецепт приготування імбирного печива покроково в нашому матеріалі

Отож, клич друзів, вмикайте ваш улюблений фільм і розпочинаємо готувати!

Імбирне печиво: інгредієнти

Вершкове масло – 110г

Борошно – 310г

Крохмаль-40г

Яйця-2 шт

Розпушувач-1 ч. л

Кориця, імбир – по ½ ч. л

Мед-90 г

Цукор-100 г

Готуємо імбирне печиво покроково:

Спочатку перемели вершкове масло. Можна зробити це самостійно, а можна покласти масло у блендер, який зробить все за тебе! Головне, щоб паста, яка в тебе вийде, була холодною: пісочне тісто не любить тепло. Далі в миску насип борошно і крохмаль, додай масло і розпушувач. Розбий 2 яйця, посип корицею і молотим імбиром. За бажанням можешь додати ложечку какао – буде смачно! Ретельно перемішай! До отриманої суміші додай мед та цукор і заміси тісто. На 15 хвилин постав його в холодильник. Коли тісто трішки охолоне, виклади його на робочу поверхню та вимішай. Зроби кулю. Тісто не має прилипати до рук! Кулю розділи на дві частини та сформуй з кожної млинець. Заверни їх у харчову плівку і поклади у холодильник на 40 хвилин. А зараз найцікавіше! Починаємо формувати печиво! Поклади тісто між двома листочками пергаменту і розкачай. А потім обраними для печива формочками вирізай фігурки. Випікай у духовці, розігрітій до 180 градусів хвилин 10. І коли зарум`яниться найтонша ділянка печива, воно готове! Відчуваєш аромат? На смак воно ще краще! Смачного!

Фото: Istock

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