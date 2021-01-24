Які вправи для схуднення в домашніх умовах краще робити, щоб прокачати тіло? Читай у нашому матеріалі

Дистанційна робота, карантин та свята не сприяють покращенню фігури. Саме час неспішно готуватися до літнього сезону. Щоб не комплексувати і сміливо надягати улюблене бікіні, тобі потрібно просто зараз посилено взятися за тренування. Звісно, ти можеш сісти на дієту, але, як показує практика, результат від них нетривалий. Тому найкращий варіант – підкріпити вправи для схуднення правильним харчуванням. Завдяки цьому твоя фігура дуже швидко отримає бажану форму і збереже її надовго!

Вправи для схуднення в домашніх умовах

Отже, які ж вправи для схуднення можна запросто виконувати вдома? Найефективнішими з них вважаються: махи ногами, присідання, стрибки і «її величність» планка. Виконуй ці вправи регулярно і дотримуйся правил здорового харчування – результат не змусить тебе довго чекати!

Вправа для схуднення в домашніх умовах №1: Стрибки

За допомогою стрибків можна зігнати жирок з усього тіла. Це ж чудове кардіо! Особливої техніки і правил виконання стрибків немає. Головне – робити! Єдине, про що важливо пам’ятати при виконанні цієї вправи для схуднення – приземлятися необхідно тільки на зігнуті ноги. В іншому випадку можна отримати серйозну травму. Ідеальна кількість: 3 підходи (30 звичайних стрибків, 20 стрибків з підняттям колін і 20 – зі згинанням).

Вправа для схуднення в домашніх умовах №2: Присідання

Серед вправ для схуднення присідання вважаються одними з найбільш ефективних. З їх допомогою можна гарно прокачати нижню частину тіла – ніжки і сідниці. Головне – дотримуватися кількох правил: ноги слід поставити трохи ширше плечей, носки мають «дивитися» прямо, а коліна при присіданні – бути на рівні пальців ніг (не далі!) Робимо присідання на видиху, а на вдиху повертаємося у початкове положення. Ідеальна кількість: 3 підходи по 20 присідань.

Вправа для схуднення в домашніх умовах №3: Махи ногами

Відмінна вправа для схуднення ніг! Для її виконання в домашніх умовах тобі знадобиться стілець. Треба стати рівно, руками спертися на спинку стільця, ноги розставити на ширині плечей, а праву ногу трохи зігнути в коліні. Далі робимо різкі махи вгору-вниз лівою ногою. Ідеальна кількість: 3 підходи по 20 махів на кожну ногу.

Вправа для схуднення в домашніх умовах №4: Махи ногами лежачи

Тільки подумай, цю вправу можна робити навіть в улюбленому ліжечку! Хоча, звісно ж, краще виконувати її на підлозі. Треба лягти на правий бік, вирівняти ноги, а праву руку зігнути в лікті і розмістити, як тобі зручно. Ліву руку кладемо на стегно і на виході робимо мах лівою ногою. Ця вправа для схуднення робиться в повільному темпі, але з максимальною амплітудою. Тобто, піднімаємо ногу якомога вище, при цьому не згинаючи коліна. Ідеальна кількість: 3 підходи по 15 махів на кожну ногу.

Вправа для схуднення в домашніх умовах №5: Планка

Планка – справжній скарб серед вправ для схуднення в домашніх умовах! Вона неймовірно ефективна для прокачування всього тіла: зміцнює спину, робить прес більш рельєфним, підтягує сідниці й ноги, а також зганяє жирок по всьому тілу. Суть цієї вправи доволі проста: 2-3 хвилини стояти у статичному положенні, спираючись лише на руки і пальці ніг. Здається, виконати планку – простіше простого. Але насправді це дуже важко!

Для виконання цієї вправи для схуднення потрібно зайняти «упор лежачи», підняти тулуб, спираючись тільки на лікті і пальці ніг. Стоячи в планці необхідно стежити за тим, щоб прес і сідниці були максимально напружені, а спина – рівною, без прогинів. Ідеальна кількість: почати можна з 10-15 секунд і поступово, день у день, збільшувати тривалість планки до 3 хвилин.

Фото: iStock

Читай також:

Стретчинг: що це і як впливає на фігуру