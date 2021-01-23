Додатки для заняття видів спорту – ТОП 8

У ХХІ столітті існує безліч додатків, які можуть зробити заняття спортом значно більш корисними, якісними та цікавими. Головне – знати, що завантажувати! Щоб ти не гаяла час на пошук потрібних програм, ми це зробили за тебе – відібрали вісімку найбільш корисних програм для смартфонів, які зроблять твої тренування більш результативними й цікавими. Користуйся!

Одним із найбільш зручних і корисних додатків для занять спортом є Sworkit Lite. Ти можеш вибрати тип тренування (розтяжка, йога, силова тощо), вказати час, і на твоєму екрані з’являються відеоролики з реальними спортсменами, які демонструють вибрані вправи. Додаток зберігає твої результати, і кожного дня нагадує про тренування!

Унікальність додатку Nike Training Club полягає в тому, що він був розроблений спеціально для дівчат! Перед тим, як розпочати тренування, тобі потрібно вибрати мету – стрункість, тонус, сила – і відповідно до неї ти отримаєш доступ до величезної кількості вправ. Кожне тренування складається з кількох різних вправ, які супроводжуються покроковими інструкціями з фотографіями або відеороликами. Легко і зрозуміло!

Якщо ти давно хочеш почати бігати, але все ніяк не виходить, встанови додаток Zombies, Run! і вдягни навушники. Повір, бігти ти будеш швидко й довго, адже звукове оформлення додатка створює ілюзію, що за тобою женеться натовп розлючених зомбі.

Комплексне тренування на свіжому повітрі

Це і весело, і трохи моторошно, тому стимулює. Особливо добре буде працювати, якщо ти плануєш бігати вечорами!

Дуже корисним для дівчат буде додаток Fleetly. Він допомагає відстежити кількість кілометрів, які ти пробігла, пропонує нові вправи й підбиває підсумки тренувань. Завдань у Fleetly дуже багато – наприклад, пробігти 500 миль або протанцювати 100 годин за 2017 рік. Приємне заохочення: за досягнення поставленої мети ти будеш отримувати значки та медалі!

Якщо ж біг тобі не до смаку, але ти прекрасно розумієш, що без «кардіо» бажаних результатів досягти не вдасться, можеш просто… ходити пішки! Скачай собі додаток «Крокомір», який буде записувати усі пройдені тобою кроки, і відображати їх у щоденній статистиці. Ти побачиш, скільки калорій тобі вдалося витратити, просто гуляючи містом, і так ти зможеш легко регулювати тривалість і дальність своїх прогулянок.

Займаючись спортом, щоб досягти результату в рази швидше, слід правильно харчуватися. Щоб уникнути походів до дієтолога, встанови собі простий додаток FatSecret: він допоможе тобі скласти твій ідеальний раціон за 5 хвилин!

Просте і результативне TRX-тренування на природі

Тобі потрібно буде зареєструвати свій акаунт, вказати зріст, вагу, стать, вік, поставити завдання (наприклад, схуднути) і відзначати продукти, які ти з’їдаєш, а додаток буде за тебе рахувати спожиті калорії й сигналізувати про перевиконання денного плану!

Ще один варіант для підрахунку калорій – це додаток Lose It! Він пропонує звернутися до простої арифметики: якщо ти спалюєш більше калорій, ніж споживаєш, то, звісно, твоя вага буде знижуватися. Перед початком використання програми потрібно знову ж вказати зріст, вагу, вік, а також кількість кілограмів, які ти хочеш скинути. А додаток вже самостійно розрахує добову норму калорій, а також покаже, скільки калорій можна спалити завдяки тим чи іншим вправам!

І наостанок ще один дуже корисний для кожної дівчини додаток – WaterBalance. Ти ж напевно знаєш, як важливо підтримувати водний баланс в організмі на потрібному рівні, а цей додаток порахує за тебе, скільки води потрібно випивати за день, і ретельно стежитиме, щоб ти випила свою добову норму!

Фото: IStock