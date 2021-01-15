Через пандемію коронавірусу, режиму карантину і самоізоляцію багато хто став відчувати підвищену тривожність і паніку. Що робити, якщо погані думки атакують, а новини стають тільки гіршими? В цей складний період важливо підтримувати себе у формі. І мова про психологічний стан.

Авторитетний психолог Світлана Ройз в розмові з ведучою та почесним послом UNFPA Машею Єфросініною розповіла, як зупинити наростаючу паніку і що робити, щоб тривожність не накривала хвилею.

Як впоратися з панікою і тривогою на самоізоляції?

Паніка розвивається, коли у нас занадто мало або занадто багато інформації на тему, що нас хвилює. У першому випадку не знаєш, до чого готуватися і складно контролювати те, що відбувається. А в другому, мозок тоне в кількості новин і матеріалів, що все прибувають і прибувають.

Якщо паніка накрила з головою – зробіть 5 повільних вдихів і видихів. А потім приступіть до наступного:

– Напишіть список «гарячих» номерів телефону. Тих, до кого можете звернутися в екстрених випадках, кому можете написати, якщо потрібна підтримка, – радить Світлана Ройз. – Виберіть зі стрічки в соцмережах тільки пріоритетні канали, на інформацію яких можете опертися. Всіх, хто покладається на емоції і неперевірені джерела, поки блокуйте. – Пам’ятайте метафору про «вдих» і «видих». Якщо ви «вдихнули» напругу, то її потрібно «видихнути», щоб стрес не «розірвав із середини». Інакше він накопичиться і вирветься на сім’ю. – Перемикайтеся. Хтось, наприклад, розряджається в кулінарії. І до неї корисно залучати дітей, особливо підлітків.

Маша Єфросиніна поділилася і своїм рецептом внутрішнього спокою. Ось як ведуча береже свої нерви:

– Я поставила всі новинні канали в Telegram в режим тиші. Їх повідомлення приходять без сигналу, – доповнила Маша. – Відповідно, я сама контролюю, коли хочу взяти і почитати всі новости з тих джерел, яким довіряю. І не смикаюсь кожного разу, коли приходить повідомлення.

Бережіть себе і будьте здорові!

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