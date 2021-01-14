Старий Новий рік вже на порозі, а тому пора подумати про привітання. Якщо не вдається зайти до всіх друзів та рідних пощедрувати ввечері 13 січня чи позасівати вранці 14 січня, чудовим привітанням зі Старим Новим роком стане привітання в риму. Обирай найкращі варіанти та вітай усіх зі святом!

В цей Старий Новий рік

Побажаю знову:

Нехай він щастя принесе,

Будуть всі здорові.

Нехай збуваються мрії

І Ваші бажання,

Щоб життя з усіх сторін

Ставала красивішою!

***

Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім’ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері тільки відчиняй.

Тільки в нашого народу,

Є таке чудове свято,

Щоби через дві неділі,

Новий рік знов зустрічати.

Будьте ж вдвічі щасливіші,

Ще багатші й здоровіші,

Радості на цілий вік,

Зичить старий новий рік!<

Веселіться та радійте,

Нам ступає на поріг,

Дивне свято,незбагненне,

Добрий старий новий рік!

***

Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця,

На щастя, на здоров’я та на Новий рік,

Щоб уродило краще, як торік, –

Коноплі під стелю, а льон до коліна,

Щоб у вас, онуків Дажбожих, голова не боліла.

Будьте здорові. Зі Старим Новим роком.

Дай, Боже!

Зі Старим Новим вас роком

Привітати хочу я.

Хай достаток буде в хаті,

В радості живе сім’я.

Мир панує хай в оселі,

Розуміння і добро,

Хай завжди вас зігріває

Душ споріднених тепло.

Фото – iStock

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