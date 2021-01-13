Ворожіння на Старий Новий Рік 2021 з 13 на 14 січня: 10 способів
Ворожіння на Старий Новий рік – улюблене заняття багатьох дівчат під час святок. Хто ж відмовиться від можливості дізнатися щось новеньке про свого судженого, про заміжжя і про долю в цілому? Ми підібрали ТОП – 10 ворожінь для любителів містичних веселощів. Швидше вивчай, щоб встигнути підготувати все необхідне.
Ворожіння зі свічкою та папером
За допомогою цього методу ворожити можна лише раз за рік – у ніч із 13 на 14 січня. Опівночі запали свічку і промов заповітні слова: «Я відкрита небесам й знаку чекаю. Старий Рік, Новий Рік, що мені щастя принесе?» Потім візьми чистий аркуш і проведи над полум’ям за годинниковою стрілкою одне коло. За повір’ями, свічка має намалювати твоє майбутнє:
– якщо ти змогла роздивитися щось, пов’язане з природою, – рік пройде у подорожах,
– парні предмети і тварини – до кохання,
Старий Новий рік 2021: привітання у прозі
– сходи, предмети квадратної форми та гроші – незабаром ти непогано заробиш і піднімешся по кар’єрних сходах,
– листок загорівся – вищі сили тебе застерігають про небезпеку, ти ризикуєш через власну необачність втратити те, щось тобі дороге.
Важливий момент: у кінці обов’язково подякуй свічці за допомогу й загаси її (вона у жодному разі не повинна догоріти сама).
Ворожіння на яблуках
А тепер допоможемо дівчатам, які не можуть визначитися з кандидатурою потенційного нареченого. Просто візьми стільки яблук, скільки у тебе залицяльників, причому на кожному з них надряпай ім’я. Потім зайди у темну кімнату й повільно від кожного яблука відкуси по шматочку. Яке з них виявиться найсолодшим, тому й бути твоїм судженим.
Ворожіння на рушнику
Цей спосіб ворожіння розповість, чи зможеш ти цього року приміряти весільну сукню. Вночі повісь на вулиці рушник, примовляючи: «Суджений, ряджений, прийди до мене й витрись». Якщо на ранок він виявиться вологим, у новому році чекай освідчення. Сухий же говорить про те, що тобі все ж варто відкласти думки про весілля ще на рік.
Але зауваж, працює таке ворожіння лише у суху погоду 🙂
Старий Новий рік 2021: привітання в картинках
Ворожіння з ланцюжком
Дочекайся, поки всі заснуть, стань у центрі кімнати й потри долонями золотий ланцюжок. Після цього візьми його у праву руку, потряси і кинь на підлогу:
– якщо ланцюжок впав у вигляді кола – тебе чекають погані новини,
– пряма лінія – фортуна на твоєму боці,
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– вузол говорить про хвороби,
– трикутник – про кохання.
Ворожіння із дзеркалом
Якщо ти готова полоскотати нерви, тоді пропонуємо наймістичніше ворожіння. Ти зможеш не лише побачити свого судженого на власні очі, а й зв’язатися з потойбічним світом! Готова? Рівно опівночі в абсолютній темряві сядь зі свічкою перед дзеркалом і уважно дивись у нього. Приблизно через 5 хвилин з’явиться твій суджений. Але не поспішай бігти до нього з обіймами, адже насправді це буде потойбічна сила, яка прийняла вигляд твого майбутнього чоловіка. Після цього відразу промов «чур мене!», щоб зображення зникло, інакше ризикуєш наразитися на неприємності.
Старий Новий рік 2021: привітання у віршах
Ворожіння на іменах
Ну а цей спосіб безпечніший! Після заходу сонця в ніч з 13 на 14 січня вийди на вулицю і запитай ім’я у першого зустрічного чоловіка. За повір’ями, так зватимуть твого судженого.
Ворожіння на варениках
Готова до кулінарних подвигів? Виявляється, під час готування ти ще й поворожити на долю можеш, так би мовити… поєднати приємне з корисним! За повір’ями, перед настанням Старого Нового року господиня будинку ліпила вареники, в кожен з яких ховала так звані «сюрпризи». Потім під час застілля гості брали по одному й дізнавалися свою долю:
– льодяник – твоє життя буде щасливим і солодким,
– монетка – чекай багатства,
– нитка – попереду довга дорога і подорож,
– цукерочка – в сім’ї скоро буде поповнення,
– ґудзик – скоро ти обновиш гардероб.
Ворожіння з яйцем
Для цього ворожіння тобі потрібно лише одне яйце, трохи часу і, звісно ж, фантазія. Просто зроби маленьку дірку у шкаралупі, через яку вилий вміст яйця у склянку. А тепер чекай, поки білок згорнеться, і заодно спостерігай, які обриси він прийме. Якщо побачиш:
– зображення, схоже на обручку, – скоро вийдеш заміж,
– автомобіль, літак або корабель – чекай багато пригод і подорожей,
– церкву – до вінчання.
Ворожіння на сірниках
Якщо тебе мучить питання, чи буде твій хлопець у майбутньому стояти з тобою біля вівтаря, є чудовий спосіб перевірити це за допомогою ворожіння на сірниках! Візьміть удвох по одному сірнику, поставте їх поруч один з одним і одночасно підпаліть. Коли вони згорять до кінця, подивися, куди спрямовані головки сірників: якщо одна до одної – твої мрії про весілля з цією людиною обов’язково здійсняться, а якщо у різні боки – в майбутньому тебе чекає інша людина.
Ворожіння на каблучці та зерні
Щоб дізнатися, хто із подружок швидше вийде заміж, насип у миску зерно й заховай всередину каблучку. Потім нехай кожна із заплющеними очима бере по жменьці зерна, поки у чиїйсь у долоньці не опиниться каблучка – вона й надіне фату раніше за всіх.
Як бачите, ворожіння на Старий Новий рік дуже різноманітні. Приємних веселощів!
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