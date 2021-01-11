Любовний гороскоп на січень 2021 для всіх знаків зодіаку

Які сюрпризи на любовному фронті підготували нам зірки в січні 2021-го? Чого чекати на старті нового року – запаморочливого флірту, серйозного почуття чи легкої симпатії? Усі відповіді – в нашому традиційному любовному гороскопі на січень 2021 року для всіх знаків зодіаку

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

У січні 2021 Овнам дуже пощастить, адже справжнє, велике кохання вже чекає за поворотом, варто лише гарненько придивитися і повернути в потрібному напрямку! Овни за своєю натурою дуже нетерплячі, і навіть у стосунках хочуть всього й відразу. Не треба так! Не поспішайте вимагати чогось від партнера, будьте делікатними, спробуйте спершу самі більше віддавати. І ось побачите, все повернеться сторицею і дуже скоро! До речі, ще одна порада: не розповідайте особливо про свій новий роман колегам. Пам’ятайте, щастя любить тишу.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Тельці заряджені на кохання. Саме час стріляти очима направо й наліво. Ваша доля вже зовсім близько, тож постарайтеся не проґавити своє щастя. Будете розриватися на всіх – залишитеся біля розбитого корита. Зосередьте свою увагу на справді цікавій вам людині, зірвете джекпот! Порада Тельцям, які перебувають у стосунках: не змушуйте партнера ревнувати – це може роздратувати вашу кохану людину.

БЛИЗНЮКИ (22 травня – 21 червня)

Близнюки – один із найбільш велелюбних знаків зодіаку. У січні 2021 року ця якість досягне апогею. Дивно, але саме ваша звичка закохуватись допоможе досягти кар’єрних успіхів: романтичний настрій надихне на нові звершення. І їх точно оцінить ваше начальство! Але будьте обережні, не кожна закоханість варта того, щоб поринати в неї з головою, адже є ризик, що ви попливете зовсім не в тому напрямку. Будьте вибагливі, але не обмежуйте себе – побачень багато не буває!

РАК (22 червня-22 липня)

У січні 2021 Ракам можна позаздрити, адже шанувальників буде сила-силенна! Підготуйтеся заздалегідь до сотень лайків на ваших сторінках в соціальних мережах і до підвищеної уваги з боку протилежної статі, хоч куди б ви пішли. Будьте готові до доленосної зустрічі, яка трапиться десь у середині весни. Маєте всі шанси вже влітку вирушити у подорож із вашим обранцем. А, як усім відомо, спільний відпочинок допомагає розставити всі крапки над «і».

ЛЕВ (23 липня – 22 серпня)

Левам варто більше слухати своє серце, адже саме воно і приведе вас до потрібної людини. Не слухайте оточуючих, вони лише плутатимуть вас через свою заздрість! Слухайте себе, довіряйте інстинктам і погоджуйтеся на побачення, тільки якщо вас справді тягне до цієї людини. Тоді все буде як у казці з хорошим кінцем!

ДІВИ (23 серпня-23 вересня)

Діви так добре виглядають, що шанувальники просто ходять за ними табуном. Від вас неможливо відірвати погляду! Але не варто задирати ніс: так ви дуже ризикуєте залишитися самі «на палубі». А самотність вам взагалі не пасує. Тож у січні 2021 ловіть хвилю, кайфуйте від себе, але при цьому не втрачайте землю під ногами – зберігайте баланс у всьому.

ТЕРЕЗИ (24 вересня – 23 жовтня)

Ви абсолютно не вмієте сприймати критику, і в січні це може зіграти з вами злий жарт. Не звертайте уваги на критику, вчіться відокремлювати адекватні поради від заздрісних коментарів. Пам’ятайте, що ви – чарівні, і якщо хтось із вашого оточення вважає, що вам не личить червона помада, не варто відразу бігти і стирати її. Головне – це як ви самі почуваєтеся. Будьте королевою, і король не змусить себе чекати!

СКОРПІОНИ (24 жовтня – 21 листопада)

У січні 2021 ви будете активні як ніколи! Всі питання вирішаться, як за помахом чарівної палички. Минулий рік був доволі складним, але ви впоралися і заслужили нагороду: успіх у всьому. Не бійтеся ризикувати – це оцінять і на роботі, і в особистому житті. Запропонуйте самі симпатичній вам людині сходити кудись разом, і ось побачите – ризик виправдає всі ваші очікування і навіть трохи більше!

СТРІЛЕЦЬ (22 листопада – 21 грудня)

Ох і Стрільці! Ви, судячи з усього, захочете приміряти роль амура і будете пускати свої стріли наліво і направо. А головне – все влучно: шанувальники будуть переслідувати вас! Але будьте обережні: не розбийте занадто багато сердець, адже життя той ще бумеранг. Не фліртуйте направо і наліво, це зайве. Достатньо однієї вдалої усмішки потрібній людині і у вашому майбутньому намітяться дуже важливі зміни. Давайте чесно: вже пригледіли велике двоспальне ліжко?

КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня)

Все, що Козероги не встигли зробити у 2020, вони намагатимуться закінчити в січні 2021. Пригальмуйте! Згадайте про «поспішиш – людей насмішиш» і трохи зменшіть темп. Ви точно все встигнете, просто на все свій час, і не слід намагатися його обігнати! Головне: більше віри і впевненості у своїх силах.

ВОДОЛІЙ (21 січня – 18 лютого)

Не варто гаяти свій час на людей, які вас дратують. Не бійтеся відмовляти тим, з ким вам некомфортно проводити час. Саме час навчиться говорити «ні». Ось побачите, у вас раптово з’явиться безліч вільного часу на себе та на своє життя, якщо припините кидатися на кожен поклик. А разом із вільним часом прийдуть і нові пропозиції, як його з користю провести.

РИБИ (19 лютого – 20 березня)

Риби, ми точно знаємо, чого ви хочете – кохання великого і чистого! Так ось, хороша новина: у 2021 році у вас буде його сповна! Головне, включити «чуйку» в січні і на сто відсотків довіритися своєму серцю – воно підкаже, в якому напрямку вас чекає справжнє почуття і нова історія кохання. Не бійтеся пірнати у вир із головою, якщо відчуєте, що це – саме ваше. Ризик виправданий!

Фото: IStock

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