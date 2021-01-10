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Ворожіння на Старий Новий Рік 2021 з 13 на 14 січня: 10 способів

Ворожіння на Старий Новий Рік 2021

Ворожіння на Старий Новий рік – улюблене заняття багатьох дівчат під час святок. Хто ж відмовиться від можливості дізнатися щось новеньке про свого судженого, про заміжжя і про долю в цілому? Ми підібрали ТОП – 10 ворожінь для любителів містичних веселощів. Швидше вивчай, щоб встигнути підготувати все необхідне.

Ворожіння зі свічкою та папером

ворожіння зі свічкою та папером

За допомогою цього методу ворожити можна лише раз за рік – у ніч із 13 на 14 січня. Опівночі запали свічку і промов заповітні слова: «Я відкрита небесам й знаку чекаю. Старий Рік, Новий Рік, що мені щастя принесе?» Потім візьми чистий аркуш і проведи над полум’ям за годинниковою стрілкою одне коло. За повір’ями, свічка має намалювати твоє майбутнє:

– якщо ти змогла роздивитися щось, пов’язане з природою, – рік пройде у подорожах,

– парні предмети і тварини – до кохання,

Старий Новий рік 2021: привітання у прозі

– сходи, предмети квадратної форми та гроші – незабаром ти непогано заробиш і піднімешся по кар’єрних сходах,

– листок загорівся – вищі сили тебе застерігають про небезпеку, ти ризикуєш через власну необачність втратити те, щось тобі дороге.

Важливий момент: у кінці обов’язково подякуй свічці за допомогу й загаси її (вона у жодному разі не повинна догоріти сама).

Ворожіння на яблуках

ворожіння на яблуках

А тепер допоможемо дівчатам, які не можуть визначитися з кандидатурою потенційного нареченого. Просто візьми стільки яблук, скільки у тебе залицяльників, причому на кожному з них надряпай ім’я. Потім зайди у темну кімнату й повільно від кожного яблука відкуси по шматочку. Яке з них виявиться найсолодшим, тому й бути твоїм судженим.

Ворожіння на рушнику

ворожіння на рушнику

Цей спосіб ворожіння розповість, чи зможеш ти цього року приміряти весільну сукню. Вночі повісь на вулиці рушник, примовляючи: «Суджений, ряджений, прийди до мене й витрись». Якщо на ранок він виявиться вологим, у новому році чекай освідчення. Сухий же говорить про те, що тобі все ж варто відкласти думки про весілля ще на рік.

Але зауваж, працює таке ворожіння лише у суху погоду 🙂

Старий Новий рік 2021: привітання в картинках

Ворожіння з ланцюжком

ворожіння з ланцюжком

Дочекайся, поки всі заснуть, стань у центрі кімнати й потри долонями золотий ланцюжок. Після цього візьми його у праву руку, потряси і кинь на підлогу:

– якщо ланцюжок впав у вигляді кола – тебе чекають погані новини,

– пряма лінія – фортуна на твоєму боці,

Коли колядують, щедрують і посівають в Україні? Нюанси та традиції

– вузол говорить про хвороби,

– трикутник – про кохання.

Ворожіння із дзеркалом

ворожіння із дзеркалом

Якщо ти готова полоскотати нерви, тоді пропонуємо наймістичніше ворожіння. Ти зможеш не лише побачити свого судженого на власні очі, а й зв’язатися з потойбічним світом! Готова? Рівно опівночі в абсолютній темряві сядь зі свічкою перед дзеркалом і уважно дивись у нього. Приблизно через 5 хвилин з’явиться твій суджений. Але не поспішай бігти до нього з обіймами, адже насправді це буде потойбічна сила, яка прийняла вигляд твого майбутнього чоловіка. Після цього відразу промов «чур мене!», щоб зображення зникло, інакше ризикуєш наразитися на неприємності.

Старий Новий рік 2021: привітання у віршах

Ворожіння на іменах

ворожіння на імена

Ну а цей спосіб безпечніший! Після заходу сонця в ніч з 13 на 14 січня вийди на вулицю і запитай ім’я у першого зустрічного чоловіка. За повір’ями, так зватимуть твого судженого.

Ворожіння на варениках

ворожіння на варениках

Готова до кулінарних подвигів? Виявляється, під час готування ти ще й поворожити на долю можеш, так би мовити… поєднати приємне з корисним! За повір’ями, перед настанням Старого Нового року господиня будинку ліпила вареники, в кожен з яких ховала так звані «сюрпризи». Потім під час застілля гості брали по одному й дізнавалися свою долю:

– льодяник – твоє життя буде щасливим і солодким,

– монетка – чекай багатства,

– нитка – попереду довга дорога і подорож,

– цукерочка – в сім’ї скоро буде поповнення,

– ґудзик – скоро ти обновиш гардероб.

Ворожіння з яйцем

ворожіння із яйцем

Для цього ворожіння тобі потрібно лише одне яйце, трохи часу і, звісно ж, фантазія. Просто зроби маленьку дірку у шкаралупі, через яку вилий вміст яйця у склянку. А тепер чекай, поки білок згорнеться, і заодно спостерігай, які обриси він прийме. Якщо побачиш:

– зображення, схоже на обручку, – скоро вийдеш заміж,

– автомобіль, літак або корабель – чекай багато пригод і подорожей,

– церкву – до вінчання.

Ворожіння на сірниках

ворожіння на сірниках

Якщо тебе мучить питання, чи буде твій хлопець у майбутньому стояти з тобою біля вівтаря, є чудовий спосіб перевірити це за допомогою ворожіння на сірниках! Візьміть удвох по одному сірнику, поставте їх поруч один з одним і одночасно підпаліть. Коли вони згорять до кінця, подивися, куди спрямовані головки сірників: якщо одна до одної – твої мрії про весілля з цією людиною обов’язково здійсняться, а якщо у різні боки – в майбутньому тебе чекає інша людина.

Ворожіння на каблучці та зерні

ворожіння на каблучці та зерні

Щоб дізнатися, хто із подружок швидше вийде заміж, насип у миску зерно й заховай всередину каблучку. Потім нехай кожна із заплющеними очима бере по жменьці зерна, поки у чиїйсь у долоньці не опиниться каблучка – вона й надіне фату раніше за всіх.

Як бачите, ворожіння на Старий Новий рік дуже різноманітні. Приємних веселощів!

Фото – iStock

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