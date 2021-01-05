Вихідні в січні 2021: чи будуть додаткові вихідні?

Скільки днів відпочиватимемо у січні 2021 в Україні? Традиційно перший місяць року побалує вихідними днями. Адже 7 січня святкується Різдво! А це віддавна офіційне державне свято. Тож скільки вихідних у січні? Та чи будуть відпрацювання? Дізнайся подробиці у матеріалі.

Вихідні дні у січні 2021

Коли відпочиватимемо:

2 і 3 січня – у суботу та неділю,

6 січня – скорочений робочий день, Святвечір.

7-10 січня – з четверга по неділю включно – вихідні дні.

Проте одне відпрацювання все ж буде – 16 січня. Ця субота буде робочою. Адже 8 січня усі відпочивали.

23- 24 січня – субота та неділя – вихідні дні.

30 та 31 січня – субота та неділя – вихідні дні.

Для багатьох січень може стати місяцем вимушеного відпочинку. Адже з 8 по 24 число в Україні Уряд запровадив посилений карантин. Офіційно будуть зачинені заклади харчування (дозволено на виніс), салони краси, кінотеатри, магазини, спортзали. Працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини, лікарні, поштові оператори та готелі.

Будьте здорові та бережіть себе!

Фото – iStock

Дізнатися більше:

Фінансовий гороскоп на січень 2021: Близнюкам – нове джерело прибутку, Дівам – ризик залишитися ні з чим

Новий 2021 рік – рік якої тварини за східним календарем? Дізнайся всі подробиці!