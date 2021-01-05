Січень – це завжди місяць перезавантаження, нових планів і починань. І щоб січень 2021 вийшов максимально плідним і результативним, ми радимо орієнтуватися на місячний календар і для прийняття важливих рішень вибирати сприятливі дні для справ.

Сприятливі дні: 4, 5, 21 і 23 січня

Несприятливі дні: 6, 13, 28 січня

За місячним календарем молодик в січні 2021 настане в Козерозі. Це сприяє кар’єрному росту. Можна сміливо просити підвищення, і є великі шанси на позитивний результат. Однак залишайтеся неупередженими, емоції в цей день не вирішують нічого – виключно прагматизм і холодний розрахунок.

Повний місяць у січні 2021 – під знаком Лева, і це означає, що саме час, нарешті, поговорити по душам з близькими людьми. З’ясувати всі питання, що накопичилися, вирішити всі конфлікти – в цей день все вийде вирішити мирно. Ви будете почуті.

Місячний календар на січень 2021 для покупок – сприятливі дні: 2, 5, 21, 22

Місячний календар для поїздки на відпочинок – сприятливі дні на січень 2021: 16, 17, 26, 27.

Фази Місяця на січень 2021 року

За місячним календарем на січень 2021 року циклічна зміна фаз Місяця в наступній послідовності

Спадаючий місяць – з 1 по 12 січня

Молодик – 13 грудень

Зростаючий Місяць – з 14 по 27 січня

Повний місяць – 28 грудень

Спадаючий місяць – 30-31 січня

І нехай січня 2021 принесе вам тільки радість!

Фото: IStock

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