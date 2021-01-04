Різдво – одне з найбільш очікуваних свят! Існує повір’я, що коли у це свято ти зробиш 7 добрих справ, то зможеш просити у янголів усе, що захочеш, і твоє бажання неодмінно здійсниться. Але, крім приємних традицій, існують і суворі заборони. Читай їхній список і запам’ятовуй: що не можна робити на Різдво!

Жодна страва на столі не повинна залишитися непочатою. Хоча б потроху, але обов’язково потрібно скуштувати кожну! Тож готуйся, на тебе чекає важлива місія – впоратися з необмеженою кількістю усілякої смакоти!

А ось до головного бенкету доведеться не тільки пригальмувати з делікатесами, але навіть трохи поголодувати. До сходу першої зірки, точніше – до вечора, у жодному разі не можна нічого їсти. Не дотримуватися цього правила дозволено тільки дітям!

Під час святкового обіду, коли все дозволено, від дечого тобі все-таки доведеться відмовитися. Мало того, що їжу не можна запивати, то ще й будь-яку рідину слід забрати зі столу. Це потрібно для того, щоб у наступному році ти нічого не потребувала.

На Різдво заборонено надягати старі речі, отже цього дня на тобі повинен бути винятково новенький «лук». А це прекрасний привід освіжити гардероб, чи не так? Тим паче, що як раз настане час різдвяних розпродажів!

Цього дня не можна шити, прати, прибирати, словом не можна робити нічого, що пов’язано з фізичною працею, а чоловікам навіть заборонено ходити на полювання чи риболовлю.

У жодному разі не святкуй на самоті! Це дуже погана прикмета, інакше в наступному році можеш втратити підтримку з боку друзів і сім’ї.

Готуватися до святкування варто заздалегідь. Існує давня прикмета – якщо дівчина не встигла причепуритися до Різдва, то вона або вийде заміж за бідняка, або взагалі не буде коханою у шлюбі.

У Різдво будь-які сварки, суперечки і конфлікти не те, що не бажані, вони займають перші місця у списках табу! Краще включи позитив на максимум і проведи це свято зі своїми близькими.

І ще одне, дуже важливе «не можна», яке має «працювати» не тільки цього дня, а й в усі інші 364. Згідно з повір’ям, на Різдво наші хатні улюбленці здатні розмовляти з вищими силами і розповідати їм про всі твої погані вчинки. Тому ображати цих хвостатих балакунів, а тим паче залишати їх голодними не можна! Як то кажуть, не наражайся на неприємності, інакше тваринки усе ж поскаржаться на погану господиню, і тоді тобі точно буде непереливки.

Фото: IStock

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