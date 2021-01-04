Кожен проводить новорічні свята на свій смак. І не найгірший спосіб – це забратися з коханою людиною під ковдрочку й ввімкнути святковий, теплий, добрий і романтичний фільм. І щоб не довелося довго колупати Інтернет, ми все зробили за тебе! Десять романтичних фільмів на кожен день зимових канікул.

«Інтуїція»

Сара і Джонатан знайомляться у метушні передріздвяного розпродажу. Вони проводять разом вечір, який, здається, говорить про те, що вони створені одне для одного. Але, на жаль, кожен із них вже зв’язаний зобов’язаннями. І коли Джонатан пропонує Сарі обмінятися телефонами, вона відповідає: «Якщо нам судилося зустрітися – зустрінемося». Красива романтична історія на тлі новорічного Нью-Йорка, з хорошими акторами та очікуваним фіналом. Утім, саме такого фіналу всі ми й чекаємо!

«Вічне сяйво чистого розуму»

У День святого Валентина Джоел зустрів Клементину. Спочатку їхній роман – фонтан яскравих подій. Потім кохання і дружба дали тріщину та закінчилися скандалом і розставанням. Тепер Джоел хоче забути Клементину, але зробити це не так просто. Несподіваний погляд одного з найбільш незвичайних режисерів сучасності Мішеля Гондрі на тему романтичних стосунків. Проте елемент фантастичності лише підсилює розуміння того, що кохання – це диво. І ще одне диво – Джим Керрі у ролі закоханого меланхоліка так само прекрасний, як і в своєму комедійному амплуа.

«Квартира»

Тихий і непомітний бухгалтер Сі Сі Бакстер закохується в симпатичну ліфтершу, яка кожного дня піднімає його в офіс у висотній будівлі. Утім, шансів у нього майже немає: дівчина – коханка його боса. І все ж передріздвяний випадок дає йому шанс на щастя. Один із знакових режисерів ери Золотого Голлівуду зняв цю стрічку у 1960 році з провідними кінозірками епохи Джеком Леммоном та Ширлі Маклейн. Картина одразу стала як комерційно успішною, так і улюбленою серед глядачів. Ну і, крім того, цього року авторитетне видання «The Independent» назвало стрічку «Кращим різдвяним фільмом усіх часів і народів».

«Найкраще Різдво»

Пол Маденс завжди мріяв стати артистом. Але став шкільним учителем. Напередодні зимових канікул Пола попросили поставити виставу. Не найпростіша справа – навчити дітей акторській грі. Та доля часто підносить сюрпризи. Пол зустрічає дівчину своєї мрії. Невимушена і тепла новорічна романтична комедія, де все добре просто тому, що не може бути інакше.

«Кейт і Лео»

Леопольд Маунтбаттен (і це лише третина імені) – принц, який живе у XIX столітті. За волею обставин він опиняється у 2001 році, де зустрічає ділову жінку Кейт. Класична історія про два різних світи, які, начебто, не можуть бути разом. І саме тому їх чекає щасливе майбутнє. І нехай дія фільму не розгортається у зимові свята, відчуття казки та чарівності від цього не менше. Ну, і де ще побачиш Г’ю Джекмана без бакенбардів і лез Росомахи?

«Різдво»

У трьох нерозлучних друзів горе – один з них от-от стане батьком. Це означає кінець тусовкам, нестриманості у випивці та жінкам. Тому це Різдво – їхня остання чоловіча ніч, ніч без гальм. Головний з хлоп’ячих жартів Голлівуду Сет Роген не міг не влаштувати гостру сатиру щодо улюбленого на Заході свята. Вийшло, як завжди, масно, але справді смішно. Само собою, і тут не без романтики, сімейних цінностей і дружби. Словом, з гумором про важливе кожній людині.

«Сім’янин»

У молодості Джек обрав кар’єру, а не стосунки з Кейт. І сьогодні в нього є все – багатство, авторитет, великий офіс і… самотність. У Святвечір один темношкірий юнак вельми незвично привітав його з прийдешнім Різдвом – відправив у те життя, яке могло б бути в них із Кейт: невеликий будиночок, борги по іпотеці, діти, собака і… кохання. Чудовий фільм про сім’ю, втрачені можливості, вибір та пріоритети. А також Ніколас Кейдж, який ще чудово грає.

«Кучерявка Сью»

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Білл і його донька Сью заробляють дрібними аферами. Якось вони симулюють ДТП з автомобілем жінки-адвоката. А потім втираються до неї у довіру. Звісно, в результаті обман розкриється, але кохання здатне пробачити навіть брехню. Добрий фільм від майстра добрих фільмів режисера Джона Г’юза, зимовий Нью-Йорк, Джеймс Белуші і ранні 1990-ті – що ще потрібно для чудового вечора?

«Коли Гаррі зустрів Саллі»

Гаррі і Саллі познайомилися ще в університеті. Життя розвело їх по різних кутах. Вони зустрілися через п’ять років. І знову розійшлися. Намагалися будувати стосунки з іншими людьми, проте розуміли, що немає тієї легкості і прозорості, як між ними. І через дванадцять років після першої зустрічі, у Новорічну ніч, вони сказали те, що давно мали сказати. Чарівна, смішна, з розумними діалогами і бездоганною грою акторів романтична комедія. І, мабуть, один із кращих фільмів про перипетії кохання.

«Друзі по сексу»

Джеймі та Ділан розійшлися зі своїми половинками. Тепер вони не хочуть зобов’язань, тому зважуються на дружній секс. Та серця їхні гарячі, і прагнуть заповнити порожнечу. Щоправда, зрозуміють вони цю просту істину, звісно, не відразу. Міла Куніс і Джастін Тімберлейк у традиційній романтичній комедії, де абсолютно неважливо, чи йде за вікном сніг, чи на вулиці спека – все одно перемогу здобуде кохання. Те головне почуття, заради якого ми всі зібралися на планеті Земля.

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