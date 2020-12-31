Привітання з Новим роком у прозі – один із найкращих способів порадувати рідних, друзів і колег. Адже в процесі їхньої підготовки можна дати волю фантазії! Ми вже впоралися! Красиві, оригінальні та щиросердечні вітання з Новим роком у прозі – далі в матеріалі. Вибирай і надсилай!

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З новим роком! Нехай саме він принесе тобі побільше тепла, посмішок, а головне – хороших людей, з якими їх можна розділити. І нехай таке ж веселе настрій, як зараз, під бій курантів, супроводжує тебе цілий рік. Також бажаю нехай і таких заїжджених, але таких важливих – щастя, здоров’я і любові!

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З Новим роком! Бажаю в цю чарівну ніч, щоб тільки щастя входило в ваш будинок, а з ним здоров’я, любов і удача. Нехай щастить у всьому і завжди, а мрії починають збуватися з першими ударами курантів. У всіх розпочатих справах нехай неодмінно чекає успіх, а диво новорічної ночі не покине вас весь рік!

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Хочу привітати з Новим роком! Бажаю казки та чаклунства в майбутньому новому році! Нехай всі бажання здійсняться, найзаповітніші, самі незвичайні, і самі довгоочікувані. Нехай Новий рік принесе у Вашу оселю нові успіхи і досягнення, нові радісні емоції, щастя і любов!

Як же швидко летить час, а ось і Новий рік! Нехай нам цей Новий рік, мільйонну радість принесе, мандаринки засипле, нехай дедулька Мороз дарує всім позитивним настроєм, все люди будуть здоровими, щасливими. Бажаю знайти під ялинкою мішок з доларами. Настрій нехай буде відмінним і з кожним днем ​​позитивність сірих днів перефарбується в райдужні кольори.

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З Новим роком! Бажаю, щоб цього року виконувалися всі, навіть найменші, мрії. Щоб стало більше тепла, відкрилося більше можливостей, з’явилися неймовірні перспективи, нові друзі, горів вогонь в домашньому вогнищі, грала посмішка на обличчях близьких. Нехай збудеться найзаповітніше!

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Нехай в цьому році вас чекає тільки здоров’я, радість і удача! Нехай цей рік буде роком здійснення мрій і втілення в життя всіх заповітних бажань! Нехай у кожного з нас у цьому році буде якомога більше щасливих днів!

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Щиро вітаю Вас з Новим Роком! Бажаю весь наступний рік бути в оточенні виключно доброзичливих і позитивних людей, відчувати тільки приємні емоції і радіти кожному прожитому дню. Хай цей Новий Рік стане для Вас особливим!

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