Скільки вихідних буде на Новий рік 2021? Чи буде робочим 31 грудня в Україні? Чи буде вихідним 8 січня? Всі ці питання зараз виникають в голові у більшості, адже саме час планувати відпочинок або невелику сімейну подорож. Нам є, чим вас порадувати!

Офіційні новорічні вихідні в Україні будуть досить тривалими через те, що Новий рік і Різдво припадають на кінець тижня. Ще одна хороша новина, відпрацьовувати будемо тільки одну суботу – 16 січня за 8 січня.

Отже:

31 грудня, четвер, – робочий день, скорочений на одну годину.

1 січня, п’ятниця – вихідний день.

2 і 3 січня, субота та неділя, – вихідні дні.

4 і 5 січня, понеділок і вівторок, – робочі дні.

6 січня, середа, – робочий день, скорочений на одну годину.

7 січня, четвер, Різдво, – вихідний.

8 січня, п’ятниця – вихідний.

9 – 10 січня, суббота- неділю, – вихідні.

З’явився чудовий шанс провести більше часу з близькими, організувати прекрасну подорож Україною чи побалувати себе нічогонеробленням.

Нехай ваші новорічні свята пройдуть за найчарівнішим сценарієм. З прийдешніми святами!

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