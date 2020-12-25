Католицьке Різдво 2020 в Україні: що не можна робити

Католицьке Різдво в Україні вже має статус офіційного свята. П’ятниця, 25 грудня, – вихідний, і у католиків буде достатньо часу, щоб в колі сім’ї підготуватися до одного з найголовніших релігійних свят року – Різдва!

Різдво – це, власне, народження Ісуса Христа. За переказами, Діва Марія та її чоловік Йосип вимолили собі дитину. І сталося диво непорочного зачаття. Незабаром яскрава Віфліємська зірка засяяла на небі і своїми променями оповістила, що у світ прийшов Спаситель людства. Саме з цього моменту почалася нова ера літочислення – «від різдва Христового».

Що заборонено робити на католицьке Різдво?

Щоб не привернути до сім’ї нещастя і хвороби, католики намагаються:

не працювати по дому. Вони не виносять сміття, не шиють, не прасують, не вишивають, нічого не лагодять у домі.

не вдягають чорний та старий одяг. Адже він може притягнути бідність.

не лаються. Адже цей день не можна оскверняти.

не прибирають їжу зі столу до настання Різдва.

ворожіння вважається страшним гріхом. Тому воно теж заборонене.

не відмовляють у милостині. Адже Бог перевіряє серце на доброту і чуйність.

Тепер ти повністю підготовлений (-а) до святкування Католицького Різдва в Україні. І ще є час придумати, як прикрасити квартиру і сервірувати стіл. Нехай твоє Різдво буде незабутнім і по-сімейному теплим і радісним.

Фото – IStock

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