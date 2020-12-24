Заробляти в підлітковому віці? Це реально! Подробиці на онлайн-конференції Zavtra

26 грудня на онлайн-конференції Zavtra 18 тинейджерів-лідерів розкажуть про нові інструменти фінансової грамотності, способи заробляти на хобі і про лідерські навички, необхідні для успіху.

Щорічно бізнес/медіа бюро еkonomika+ разом із дайджестом ділової жінки WoMo і діловим онлайн-медіа delo.ua проводить конференцію Zavtra для тинейджерів, які хочуть заробляти зі шкільного віку і створювати свої проекти в юному віці; їхніх батьків, які бажають виховати лідера і говорити з підлітком однією мовою; власників бізнесу і маркетологів, охочих дізнатися, що допомагає сьогодні продавати продукт поколінню Z і як наймати, утримувати і стимулювати залученість співробітників покоління Z.

Цього року серед спікерів: рекордсмен Національного реєстру рекордів України Андрій Куделя, засновниця проекту для підлітків People. Hack your future Діана Кравченко, авторка бренда одягу Mitchell Clothing Злата Мітчелл, український лідер студентського самоврядування у США Соня Рашкован і ще 10+ успішних і талановитих підлітків, які створюють майбутнє!

Учасники дізнаються:

як тинейджеру заробляти гроші ще у школі;

про банківські інструменти для покоління Z;

які навички допоможуть підлітку стати лідером;

як складати бізнес-план заробітку на хобі;

що таке маркетинг для покоління Z.

Цього року вперше онлайн-конференція Zavtra відбудеться у форматі безкоштовної трансляції за попередньою реєстрацією. Усі охочі матимуть доступ до досліджень покоління Z, навчаться краще їх розуміти і взаємодіяти з ними.