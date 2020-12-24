Вже знаєш, скільки будемо відпочивати на Католицьке Різдво? Тоді прийшов час задуматися про те, як привітати сім’ю і друзів! Один із найпростіших варіантів – вірші на Католицьке Різдво. Надіслати декілька рядків у смс не потребує багато часу, а близькі будуть зворушені твоєю увагою. В цьому матеріалі ми зібрали найкращі поздоровлення у віршах з католицьким Різдвом 2020. Вибирай ті, що найбільш до вподоби, й відправляй усім близьким!

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов’ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

Нехай Різдво у вишиванці

Розбудить Вас щасливо вранці,

І принесе у Вашу хату

Усмішку, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем і любов’ю,

І подарує Вам здоров’я!

***

У Віфлеємі –

В стайні на сіні –

Христос родився

Всім на спасіння!

Люди, радійте,

Христа вітайте,

Божому сину

Славу віддайте!

Слава на небі

Богу Святому,

На землі спокій

Роду людському.

***

За столом уся родина

Хай збереться, неодмінно!

Щоби разом помолитись

І облаткою ділитись.

Зірку ясную чекати

Та Ісуса величати.

Із Різдвом вас, добрі люди!

Хай добрішим кожен буде!

Фото: IStock

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